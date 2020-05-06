Milli Eğitim Bakanı Selçuk, canlı yayında eğitim gündemini değerlendirdi Açıklaması
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, canlı yayında eğitim gündemini değerlendirdi Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, canlı yayında eğitim gündemini değerlendirdi Açıklaması
06.05.2020 13:58 | Son Güncelleme: 06.05.2020 13:58

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'daki merkezi sınavda öğrencilere her bir oturum için ayrı maske verileceğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'daki merkezi sınavda öğrencilere her bir oturum için ayrı maske verileceğini bildirdi.

Bakan Selçuk, TGRT Haber Televizyonu'ndaki canlı yayında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

LGS kapsamında 20 Haziran'da yapılacak merkezi sınavla ilgili kılavuzun güncellendiğini belirten Selçuk, buna göre sınav sonuçlarının 16 Temmuz'da açıklanacağını aktardı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında sınavla ilgili genel olarak önlemleri açıkladıklarını hatırlatan Selçuk, şöyle devam etti:

"Dünya ülkelerini takip ederek edindiğimiz bazı deneyimler var. Kendi deneyimlerimiz var. Bilim Kurulu'nun bazı önerileri olacak. Bu hafta onunla ilgili çalışıyoruz. Bütün bunları toparladığımızda öğrencilerimiz için sosyal mesafe kuralları, maske tedbiri alıyoruz. Sınav iki oturum olduğundan her bir oturum için ayrı ayrı maske vereceğiz çocuklara. Çünkü o arada dışarı çıkıp dışarda maskeyi kullanma ve tekrar içeri girme gibi bir durum söz konusu olmayacak. O yüzden de iki ayrı maske temini konusunda karar aldık. Sınıfın metrekaresine göre o sınıfa kaç öğrenci girebilir, bununla ilgili hem bilimsel literatüre dayalı birtakım veriler var hem bizim kendi deneyimlerimiz var hem de Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri olacak. Bütün bunları değerlendirip sınıftaki oturma planı konusunda hazırladığımız farklı senaryoları hayata geçireceğiz. Buna göre, hangi ilde, hangi ilçede, hangi okulda, hangi sınıfta kaç öğrenci olabilir hesaplamalarımız tamamlandı. Herhangi bir problem yok, sınavı çok rahatlıkla sağlık kurallarını dikkate alarak yapabiliriz."

Sınavda önceliğin sağlık ve çocukların güvenliği olduğuna işaret eden Selçuk, sağlık koşullarını yerine getirip sınavın sağlıklı şekilde yapılması için gereken her türlü tedbirin alındığını söyledi.

"Okulların dezenfekte işlemleri bütün Türkiye'de yapılmış olacak." bilgisini veren Selçuk, "Sınıflarda temizlikle ilgili malzemelerimiz olacak. Her okula çocuklarımızın girişi çıkışı ile ilgili bir düzenleme planladık. Bu düzenlemenin nasıl, hangi aralıkla olacağı, hangi öğretmenimizin ne tür görevleri olacağı, rehber öğretmenlerimizin, psikolojik danışmanlarımızın ne tür çalışmalar yapacağı, velilerle olan kısımlar, bütün bunları planladık." diye konuştu.

YKS'de sınav odaklı çalışma önemli

Selçuk, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin belirlenen yeni tarihe ilişkin, sınavda sadece ilk dönemden sorumlu olunacağını, bu nedenle 12. sınıfın konularının yarıya indiğini vurguladı.

Velilerin ve çocukların sınava odaklanmasında yarar bulunduğunun altını çizen Selçuk, "Velilerimizin birtakım tartışmaların içine girerek değil de sınava odaklı çalışma yapmaları çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Okulların açılma tarihine ilişkin Selçuk, "1 Haziran" tarihinin bir ihtimal olduğuna işaret ederek, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun ortaya koyacağı duruma göre bu tarihte okulların açılabileceğini belirtti.

Seyrin iyiye doğru gittiğini vurgulayan Selçuk, "Koşullar, 'Riske girmeyelim, biraz daha şartları sıkı tutalım' şeklinde gelişirse, haziranda okullar açılmayabilir, dolayısıyla eylüle kayabilir." ifadelerini kullandı.

Okulların kademeli açılmasının ihtimallerden biri olduğunu anlatan Selçuk, koşulların seyrine göre tüm öğrencilere yönelik de bir çalışmanın düşünülebileceğini aktardı ve bu konuda dünyadaki uygulamalardan örnekler verdi.

İlkokulda aileler isterse sınıf tekrarı yaptırabilecek

Bakan Ziya Selçuk, sınıf geçme sistemine ilişkin, birinci dönem notlarının geçerli olacağını hatırlatarak, "Peki düşük notla mı geçecek? Evet düşük notla geçecek. Nasıl geçecek? Sorumlu geçecek. Yılda 3 kez sorumluluk sınavları var, bu sınavlara girip sorumlu olarak bir üst sınıfa geçtiği derslerin sınavını geçmek durumunda. Geçtiğinde o sınıfı tam olarak geçmiş sayılacak." şeklinde konuştu.

Selçuk, bir öğrencinin devamsızlıktan kalması halinde onun sorumlu geçmesinin söz konusu olmayacağını da söyledi.

Bakan Selçuk, ilkokul 1, 2. ve 3. sınıf öğrencisi velilerinin "yaşı daha küçük" gibi nedenlerle sınıf tekrarı yapmasını istediğinde de gereken tedbirin alınacağını anlattı.

Telafide destekleme ve yetiştirme formülü

Telafi eğitimlerinin nasıl olacağı yolundaki soru üzerine telafinin televizyon ve EBA ile yapıldığını anımsatan Selçuk, üçüncü aşamanın da yüz yüze yapılacak eğitim olduğuna dikkati çekti.

Çocukların yıl sonunda ulaşması gereken hedefle, TRT EBA ve EBA'da elde edilen kazanımlara bakılacağını dile getiren Selçuk, şöyle konuştu:

"Ölçme değerlendirme yöntemleriyle telafi eğitimi için gereken süre ortaya çıkacak. Gerekirse bizim destekleme yetiştirme kurslarımız var. Bu kursların cumartesi değerlendirilmesi söz konusu olabilir. Telafi eğitimi ile ilgili hiçbir endişesi olmasın velilerimizin, çocuklarımızın. Biz mevcut durumlarına bakacağız, ne kadar eksiği kalmış değerlendireceğiz, o eksiği de yüz yüze telafi ile tamamlayacağız."

Selçuk, bir soru üzerine not yükseltme sınavlarının söz konusu olmayacağını belirtti.

"Salgın sonrasında uyum dersleri başlatılacak"

Bakan Selçuk, okullarda alınacak önlemlerle ilgili, "Salgın sonrası ortama uyum, okula uyum, derslere uyum adı altında bir uyum süreci de başlatacağız. Bunlarla ilgili el kitapları ve videolar hazırlıyoruz. Taslaklar çıkmış durumda. Yani sadece fiziksel uyum değil, psikolojik uyum da sosyal uyum da bizim salgın sonrasında tedbirlerimizin içerisinde yer alıyor." bilgisini verdi.

"Babalar da çaba göstermeli"

Uzaktan eğitim konusunda annelerin daha çok emek verdiğine değinen Bakan Selçuk, bu konuda babaların da çaba göstermesini istedi.

Selçuk, bu süreçte "24 saat velilik" diye bir hususun gündeme geldiğini hatırlatarak, "Oynanan oyunlar, yapılan faaliyetler, babanın da katılımı ile olursa çok daha zevkli olur. Annelerin yükünü biraz daha alalım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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