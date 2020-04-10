Milli Eğitim Bakanı Selçuk, canlı yayında eğitim gündemini değerlendirdi Açıklaması
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Milli Eğitim Bakanı Selçuk, canlı yayında eğitim gündemini değerlendirdi Açıklaması - Haberler
Eğitim Bilişim Ağı, Ziya Selçuk, Türkiye, Selçuk, Güncel

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, canlı yayında eğitim gündemini değerlendirdi Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA'nın son bir ayda bir milyarın üzerinde tıklandığını ve küresel ölçekte hizmet veren birçok popüler sitenin önüne geçtiğini bildirdi.

10.04.2020 19:02 | Son Güncelleme: 10.04.2020 19:02
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, canlı yayında eğitim gündemini değerlendirdi Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA'nın son bir ayda bir milyarın üzerinde tıklandığını ve küresel ölçekte hizmet veren birçok popüler sitenin önüne geçtiğini bildirdi.

Bakan Selçuk, A Haber canlı yayınında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Uzaktan eğitimin nasıl devam ettiği ve beklendiği şekilde ilerleyip ilerlemediği yönündeki soru üzerine Selçuk, EBA'nın öğrencilerin okuldan uzaklaşmamasını, ancak tümüyle de ekrana odaklanmamasını hedefleyen bir sistem olduğunu belirtti. Selçuk, Avrupa'da ve Amerika'da birçok ülkenin uzaktan eğitime başlayamadığı bir dönemde Türkiye'nin ilk günden itibaren bunu yapabiliyor olmasının çok önemli olduğunu ifade etti.

EBA ile ilgili bazı istatistikleri paylaşan Selçuk, şunları söyledi:

"Son bir ayda bir milyarın üzerinde tıklandı ve küresel ölçekte de hizmet veren birçok popüler sitenin önüne geçti. Bu anlamda 900 milyon kez sayfa görüntülemesi gerçekleştirildi. Dünya genelinde internet siteleri içinde 317. sıradayız ve Türkiye'de tümüne baktığımızda 12. ama kamu açısından baktığımızda EBA birinci sırada yer alıyor. Üniversite öğrencilerimiz yaklaşık 3 milyon kez akademik destek uygulamasını indirdi ve EBA'dan çalışıyor. Bunun 3 milyondan fazla öğrenci tarafından indirilmiş olması önemli. Öğretmenlerimizin de yüzde 70'inden fazlası platformda sürekli olarak çalışıyor. Geri kalan kısmında daha kısmi çalışmalar görüyoruz ama öğrencilerin de yarısından fazlası bu platformda devam ediyor."

Selçuk, MEB olarak mevcut yapıyı en az 8-10 kat güçlendirecek şekilde mesafe almaya çabaladıklarını, ekibiyle büyük bir gayretle çalıştıklarını ifade etti.

Canlı sınıf uygulamalarının nasıl ve ne zaman başlayacağı yönündeki soru üzerine Selçuk, altyapı geliştirme çabalarından dolayı şimdilik sadece 8. ve 12. sınıflarda canlı sınıf olacağını, ilerleyen zamanlarda diğer sınıflar için de canlı sınıf oluşturmayı düşündüklerini bildirdi.

"Psikososyal ortamı çok önemsiyoruz"

Bakan Selçuk, öğrenci ve velilere verilen psikososyal desteklerle ilgili de bilgi verdi. Rehber öğretmenler ve rehberlik araştırma merkezleri uzmanları vasıtasıyla, çevrimiçi psikososyal destek hizmeti verildiğini belirten Selçuk, bunun yaklaşık 2 haftadır devam ettiğini dile getirdi.

Gençler ve çocukların sıkıntılı zamanlarında nasıl davranmaları gerektiğini anlatan bir kitapçığı da bugün yayınladıklarını aktaran Selçuk, "Eğer velilerimizin, gençlerimizin, çocuklarımızın bazı somut, pratik bilgileri görme ihtiyacı olursa bu kaynaklardan yararlanabilir. Geçen hafta çocuklara yönelik yayınladığımız psikososyal destek içeriklerinden 200 bine yakın indirme olmuş. Telefonlara erişimle ilgili ciddi bir oran var. Biz, bu psikososyal ortamı çok önemsiyoruz." dedi.

"Meslek liselerinin altın çağını yaşayacağı döneme giriyoruz"

Selçuk, meslek liselerindeki üretim faaliyetlerine de değindi. Meslek lisesinin, ekonomi ve istihdam anlamına geldiğini, bu nedenle ilk günden beri meslek lisesini ön planda tuttuklarını belirten Selçuk, şöyle konuştu:

"Daha birinci haftada Ar-Ge merkezlerimizi harekete geçirerek, acaba biz, cerrahi maske üreten bir makineyi nasıl imal ederiz. Maske üretmekten bahsetmiyorum maskeyi biz zaten üretiyoruz ama onu üreten ve günlük 100 bin üretim yapabilecek makineleri yapmak için de tedbir aldık ve ürettik bunu. Bunun dışında tulumlar üretmek, tabii Sağlık Bakanlığının standartları var bu tulumlarla ilgili, bu standartları, kumaşları dikkate alarak milyonlarca maske ve tulum üretmek bizim için artık sıradanlaştı ve emin olun dünyada hiçbir ülkede bu dönemde meslek liseleri bir üretimin içinde değiller. Sadece Türkiye'de bu var. Kamuoyunun şunu bilmesini isterim; bugün bu konularla ilgili yarın tarımla ve diğer üretim konularıyla ilgili meslek liselerinin artık altın çağını yaşayacağı bir döneme giriyoruz."

"Meseleyi iyi sonuçları açısından da dikkate almak lazım"

Bakan Ziya Selçuk, öğrenci ve velilere bu sürecin nasıl değerlendirilebileceğiyle ilgili tavsiyelerde bulundu. Meselenin sadece olumsuz taraflarının görülmemesi gerektiğini vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu tür durumlar çocuklar için yeni becerilerin öğrenileceği, hayatla mücadele etmek ne demektir, problemle nasıl başa çıkılır, iş birliği, dayanışma nasıl yapılır, vefa nasıl gösterilir, yaşlılara nasıl yardım edilir, bütün bunları öğrenmek için hepimiz bakımından bir fırsattır bu. Meseleyi sadece kötü sonuçları açsından değil de iyi sonuçları açısından da dikkate almak lazım. Bu amaçla da biz EBA televizyonunda çok farklı uzman desteği sağlıyoruz zaten. Sadece rahat olsunlar, çocuklarının dersleri vs elbette önemli ama hayatın devamlılığı, ülkenin birlik ve beraberliği, hepimizin toplum olarak, millet olarak bu durumun içinden çıkmak için göstereceğimiz gayret çok daha önemli. Biz bunu yapabiliriz, yapıyoruz da zaten. Dünyaya da örnek olmak açısından biraz önce de örneklerini verdiğimiz birçok çabanın içindeyiz."

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı Haberler
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu Haberler
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu
Korona Türkiye'de 98 can daha aldı, ölü sayısı 1006'ya yükseldi Haberler
Korona Türkiye'de 98 can daha aldı, ölü sayısı 1006'ya yükseldi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan milletvekillerine çağrı: Sağlıkta şiddet yasası oy birliği ile kabul edilsin
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan milletvekillerine çağrı: Sağlıkta şiddet yasası oy birliği ile kabul edilsin
Dünya Sağlık Örgütü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Türkiye'nin tavrı tüm dünyaya örnek olmalı
Dünya Sağlık Örgütü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Türkiye'nin tavrı tüm dünyaya örnek olmalı
Fransız bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı
Fransız bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı
New York, yaklaşık 162 bin Kovid-19 vakasıyla tüm ülkeleri geride bıraktı
New York, yaklaşık 162 bin Kovid-19 vakasıyla tüm ülkeleri geride bıraktı
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 980 kişi artarak 8 bin 985'e yükseldi
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 980 kişi artarak 8 bin 985'e yükseldi
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 570 artarak 18 bin 849'a yükseldi
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 570 artarak 18 bin 849'a yükseldi
Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı!
Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı!
Infantino: Futbolu her yönden desteklemeyi sürdüreceğiz
Infantino: Futbolu her yönden desteklemeyi sürdüreceğiz
Balıkesir'de turistlik 4 ilçeye özel araç giriş ve çıkışları yasaklandı
Balıkesir'de turistlik 4 ilçeye özel araç giriş ve çıkışları yasaklandı
ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte bin 878 kişi daha hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte bin 878 kişi daha hayatını kaybetti
Arda Turan, söz verdiği maskelerin ilk kısmını dağıttı
Arda Turan, söz verdiği maskelerin ilk kısmını dağıttı
ASELSAN, ismi açıklanmayan bir NATO ülkesine uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri satacak
ASELSAN, ismi açıklanmayan bir NATO ülkesine uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri satacak
Güney Kore'de 91 kişide ikinci kez koronavirüs tespit edildi
Güney Kore'de 91 kişide ikinci kez koronavirüs tespit edildi
Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi
Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi
64 yaşındaki ünlü doktor Oğuz Özyaral 10 günde koronavirüsü yendi
64 yaşındaki ünlü doktor Oğuz Özyaral 10 günde koronavirüsü yendi
İstanbul'da barajların doluluk oranı Mart ve Nisan yağmurlarıyla aylar sonra yüzde 70'i geçti
İstanbul'da barajların doluluk oranı Mart ve Nisan yağmurlarıyla aylar sonra yüzde 70'i geçti
'Evde kal' çağrısı yapan Ronaldo, Madeira Stadı'nda antrenman yaptı
"Evde kal" çağrısı yapan Ronaldo, Madeira Stadı'nda antrenman yaptı
İtalya 107 doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İtalya 107 doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin doğum günü için evi kırmızı güllerle doldurdu
Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin doğum günü için evi kırmızı güllerle doldurdu
Cinnet getiren koca, eşinin yasak aşk yaşadığı kişiyi defalarca bıçakladı
Cinnet getiren koca, eşinin yasak aşk yaşadığı kişiyi defalarca bıçakladı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla Türk Konseyi'ne seslendi: Salgın sonrası için hazırlık yapın
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla Türk Konseyi'ne seslendi: Salgın sonrası için hazırlık...
19 tavuğu telef eden vaşak, ahırda mahsur kaldı
19 tavuğu telef eden vaşak, ahırda mahsur kaldı
Cem Yılmaz'ın lüks villasındaki çöp odasında yangın çıktı
Cem Yılmaz'ın lüks villasındaki çöp odasında yangın çıktı
Rüştü Reçber: Koronavirüs tedavisi sırasında Barcelona sürekli beni aradı
Rüştü Reçber: Koronavirüs tedavisi sırasında Barcelona sürekli beni aradı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Cahit Özkan Abdulhamit Gül Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Tarkan İrem Derici Haluk Levent Levent Yamanel
Spor Bülent Uygun Rüştü Reçber Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz
Daha Fazla Türk Wuhan Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, canlı yayında eğitim gündemini değerlendirdi Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 20:26:22. #1.15#
title