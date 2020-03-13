Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Bu mesele bir tatil meselesi değil
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, bütün okulların 2 hafta süreyle tatil edilmesiyle ilgili olarak,"Bu mesele bir tatil meselesi değil. Küresel ölçekli bir probleme karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili bir konu bu." dedi.
13.03.2020 13:12 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:12
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, bütün okulların 2 hafta süreyle tatil edilmesiyle ilgili olarak,"Bu mesele bir tatil meselesi değil. Küresel ölçekli bir probleme karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili bir konu bu." dedi.
Kaynak: Dunya.com