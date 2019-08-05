Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Bolu'da

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve toplantılara katılmak için Bolu'ya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ilk olarak Aladağ Gençlik Kampı'nı ziyaret etti. Bakan Selçuk, burada kamp yapan gençlerle çeşitli aktivitelere katılıp, onlarla sohbet etti. Program, basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Bakan Selçuk, daha sonra İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılmak üzere Bolu Valiliği'ne geldi. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Kaynak: DHA