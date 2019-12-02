Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Bizim 2035'lere kadar hangi branşta ne kadar öğretmene ihtiyacımız var...
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Bizim 2035'lere kadar hangi branşta ne kadar öğretmene ihtiyacımız var...

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Bizim 2035'lere kadar hangi branşta ne kadar öğretmene ihtiyacımız var çalışmasını tamamlamış bulunuyoruz.

02.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:40
Milli Eğitim Bakanı Selçuk:

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Bizim 2035'lere kadar hangi branşta ne kadar öğretmene ihtiyacımız var çalışmasını tamamlamış bulunuyoruz. Buna göre de yüksek öğretimle bağlantısını da kontenjan sınırlaması biçiminde de ele alıyoruz."

Kaynak: AA
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