Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Bir başarı hikayesine milletçe imza atmak istiyoruz"
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Bir başarı hikayesine milletçe imza atmak istiyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bütün bu çalışmaları dikkate aldığımızda dünya ülkelerini de günlük olarak izleyerek neyi nasıl yaptığımızı tekrar tekrar gözden geçiriyoruz ve eğitime ara vermeyi asla düşünmüyoruz ki önümüzdeki süreç yani yaz aylarında da 2 ay boyunca yaklaşık olarak...

Milli Eğitim Bakanı Selçuk:
24.06.2020 12:29 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:50

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bütün bu çalışmaları dikkate aldığımızda dünya ülkelerini de günlük olarak izleyerek neyi nasıl yaptığımızı tekrar tekrar gözden geçiriyoruz ve eğitime ara vermeyi asla düşünmüyoruz ki önümüzdeki süreç yani yaz aylarında da 2 ay boyunca yaklaşık olarak eğitim öğretimin EBA televizyonu ve EBA internet altyapısından devam etmesi noktasında çok büyük bir içerik hazırladık." dedi.

Bakan Selçuk, zoom programı üzerinden katıldığı Artvin'de "Eğitimde Yeni Normlar: Uluslararası Kovid-19 Kongresi"nde yaptığı konuşmada, kongrede emeği geçenlere teşekkür etti.

Bu konunun daha da derinleştirilerek ilerletilmesi hususunu da çok önemsediğini dile getiren Selçuk, "İnşallah buradan ortaya çıkacak neticelerle de yeni birtakım projelere imza atma fırsatı bulabiliriz." ifadesini kullandı.

Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı olarak çok hızlı hareket etmeye çalıştıklarını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Çünkü acil ve önemli bir durum söz konusuydu. O yüzden de salgınla mücadele konusunda eğitim çerçevesinde neler yapılabilir bunu çok kısa bir süre içerisinde değerlendirip uluslararası gelişmelere bakıp dünya standartlarında bir çalışmayı nasıl gerçekleştirebiliriz diye kafa yorduk ekip arkadaşlarımızla beraber. Elbette bu tür konular bir bakanlığın kendi içerisinde çözebileceği tekil konular değil, o yüzden de diğer bakanlıklarımızla birlikte Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürekli bir istişarede bulunduk ve yaptığımız görüş alışverişleri neticesinde Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda anlık olarak isabetli kararlar almaya gayret ettik ve geriye dönüp baktığımızda da fark ediyoruz ki aldığımız tedbirler meselenin çok daha büyümesini önledi ve bu anlamda da ortaya çıkacak sorunların daralmasını sağladı. Eğer bu tedbirler alınmasaydı o durum neticesinde görebileceğimiz problemlerin ne kadar büyük olduğu, ne kadar büyük facialara yol açabileceği daha net anlaşılabilirdi, Allah esirgesin ama bu tedbirleri aldığımız için bu kontrollü süreç başarılı bir şekilde devam ediyor."

Bu meselenin topyekun bir mücadeleyi gerektirdiğine dikkati çeken Selçuk, "O yüzden de sürekli olarak diğer kurum ve kuruluşlarla görüş alışverişine halen de devam ediyoruz ve şeffaf bir şekilde bütün vatandaşlarımıza hangi hadisenin ne şekilde cereyan ettiğini ve ortaya nasıl bir durum çıktığını ve gelecek senaryolarda neler olduğunu da paylaşmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

"1 milyondan fazla öğretmenimiz bizim gücümüzdür"

Selçuk, elbette kolay bir durum olmadığını, bazı sorunlar da yaşadıklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Ama düşündüğümüzde birçok Avrupa ülkesinden nüfusundan daha fazla bir öğrenciyi barındırıyoruz, Allah'a şükür bu bizim gücümüzdür. 1 milyondan fazla öğretmenimiz bizim gücümüzdür ve bu süreçte gerek Vefa gruplarında olsun gerek okullarındaki çalışmalar gerek evlere yönelik olarak bütün çocuklarımıza erişme, bütün velilerimize ulaşma noktasında öğretmen arkadaşlarımız, okul müdürlerimiz, il ve ilçe yöneticilerimiz inanılmaz bir gayretin içerisine girdiler ve sonuçta da memnuniyet verici bir tablo ile karşı karşıya kaldık ve LGS sınavında da dünyanın hemen hemen hiçbir ülkesinde göremediğimiz ayrıntıda bir sınavı da sağlıkla sıhhatle Allah'a şükür gerçekleştirdik."

Bütün bu çalışmaları dikkate aldıklarında dünya ülkelerini de günlük olarak izleyerek neyi nasıl yaptıklarını tekrar tekrar gözden geçirdiklerine işaret eden Selçuk, "Eğitime ara vermeyi asla düşünmüyoruz ki önümüzdeki süreç yani yaz aylarında da 2 ay boyunca yaklaşık olarak eğitim öğretimin EBA televizyonu ve EBA internet altyapısından devam etmesi noktasında çok büyük bir içerik hazırladık. Gerçekten dünyada örneği olmayacak şekilde isteyen her çocuğumuz için her türlü imkanı oraya koyup sadece akademik konular değil, sosyal duygusal konular, kültürel konular, milli manevi konular, değerlerle ilgili konular, beceriler, hobiler gibi birçok konuda içerikler de hazırlamış olduk. Bunları da inşallah sunuyoruz." dedi.

Meslek liselerine yönelik de değerlendirmede bulunan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu arada uzaktan eğitimde ortaya çıkan bu başarının ötesinde meslek liselerimizde yaptığımız çalışmalarla da dünyada gerçekten öne çıktık ve kurduğumuz AR-GE merkezleriyle birçok faaliyet yaptık. İzole, numune alma ünitesi, koruyucu maskeler, dezenfektanlar, maske üreten makinelerin üretimi, yüksek teknoloji ve yazılım isteyen solunum cihazları üretimi gibi birçok cihaz ve malzemeyi, meslek liselerimiz çok rahatlıkla ürettiler ve meslek liselerinin önemini de milletçe bir kez daha anlamış olduk."

Bu anlamda Artvin'de meslek liselerine desteğin de artarak süreceğine inandığını belirten Selçuk, "Sayın Valimiz başta olmak üzere tüm il ve ilçe yöneticilerimiz, velilerimiz ve çocuklarımıza yönelik olarak meslek liselerinin öne çıkarılması noktasında birtakım faaliyetleri de eminim yapacaklardır." ifadesini kullandı.

"Geleceğe dönük perspektifleri de ele aldık"

Bakan Selçuk, Milli Eğitim camiası olarak bu süreçte geleceğe dönük perspektifleri de ele aldıklarını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Yani okullar açıldığında hangi önlemler alınacak, hangi yaşta, hangi sınıf seviyesinde, hangi uyum çalışmaları gerçekleştirilecek, telafinin muhtevası ne olacak ve bu telafi yıl boyu nasıl devam edecek? Destekleme yetiştirme kurslarının yapısal olarak dönüştürülmesi nasıl sağlanacak? Öğretmen eğitimi konusunda yaz ayları dahil olmak iki ay boyunca neler planladık? Bütün bunları çok ayrıntılı bir şekilde kamuoyuyla paylaşma imkanımız oldu ve daha da ileri çalışmalar yapacağız. İnşallah bu ileri çalışmalar neticesinde de dünyada salgın döneminde eğitim çalışmalarına ilişkin yapılan faaliyetler anlamında bir başarı hikayesine milletçe imza atmak istiyoruz."

Bunu da uluslararası toplantılarda paylaştıklarını aktaran Selçuk, "Çok farklı ülkelerin temsilcilerine 'Türkiye bu işi nasıl yaptı, ne kadar hızlı yaptı, nasıl başardı?', bunu çeşitli platformlarda da anlatma imkanımız oluyor. Ben böyle bir çalışmanın dünyadaki ülkelerde de yapılmasını ve onlarla da alışverişlerin başlamasını ve çok daha büyük bir perspektif içerisinde Talim Terbiye Kurulunun eğitim şurası noktasında benzer bir konuda yapacağı çalışmaya da öncülük etmesini temenni ediyorum ve emeği geçen herkese tekrar tekrar teşekkür ediyorum." dedi.

"Çocukların kafasında oluşan sorulara cevap bulacağız"

Artvin Valisi Yılmaz Doruk ise Türkiye'nin Kovid-19 sürecinde virüsün yayılmasını önlemek için aldığı önlemler sayesinde salgından en az etkilenen ülkeler arasında yer aldığını söyledi.

Artvin Çoruh Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen e-kongrede Kovid-19 döneminde eğitim hayatının durumuna ilişkin değerlendirmeler yapılacağını ifade eden Doruk, "Diğer taraftan da süreçle birlikte uygulamaya konulan eğitim-öğretim modelinin gelişimine katkı sağlanacağına inanıyorum." diye konuştu.

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki de kongrede, yurt içi ve dışından eğitimle ilgili önemli isimlerin konuşmacı olarak yer alacağını kaydetti. Tilki, kongrede salgının eğitimi nasıl etkilediği, dijital eğitim sürecine eğitimcilerin nasıl katkı sağlayabileceği, dijital eğitim sürecinde eğitimci-öğrenci iletişiminin nasıl olması gerektiği, eğitimcilerin bu süreçten nasıl etkilendiği, Kovid-19'un eğitim üzerindeki olumlu ve olumsuz sonuçlarının neler olabileceği gibi farklı sorulara cevap aranacağını söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, 3 gün sürecek kongreye Türkiye'den 10, yabancı ülkelerden 5 konuşmacının katılacağını, bu kapsamda 38 bildiri yayımlanacağını belirtti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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