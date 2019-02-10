Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Bilim Sanat Merkezleri Türkiye'de Çok Yaygınlaşıyor"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bilim sanat merkezleri Türkiye'de çok yaygınlaşıyor. Çocuklarımızın bilim ile ilişkisinin düzenlenmesinde çok fonksiyonel bir görev ifa ediyor" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Türkiye'nin ikinci Matematik Müzesi ve Bilim Evini ziyaret etti. Bakan Selçuk burada yaptığı açıklamada, "Bilim sanat merkezleri Türkiye'de çok yaygınlaşıyor. Çocuklarımızın bilim ile ilişkisinin düzenlenmesinde çok fonksiyonel bir görev ifa ediyor. Giderek sayılarının artması ve içerideki çalışmaların kalitesinin artması konusunda elimizden gelen tedbirleri alıyoruz. Bu anlamda burada çalışan öğretmenlerimizin büyük emekleri var, kendilerine teşekkür ediyorum. Türkiye çapında bilim sanat merkezleri ile ilgili çalışmaların okul ölçeğine inmesi ile de projelerimiz yakında hayata geçecektir" diye konuştu.

Matematiğin anahtar bir kelime olduğunu ifade eden Selçuk, "Bütün Türkiye'de matematik ile olan ilişkinizin yeniden organizasyonu ve matematik müzelerinin sayılarının artması konusunda Fatsa'daki bu müzemiz örnek bir müzedir. Türkiye'de örnek teşkil eden müzemizi daha da fazla geliştirerek, bunun benzer modellerini ülkemizde yaygınlaştırarak eğitimin kalitesini artırma noktasında çalışmalarımızı yürüteceğiz" şeklinde konuştu.

Bakan Selçuk, ziyaretinin ardından Ordu'ya hareket etti. - ORDU

Kaynak: İHA