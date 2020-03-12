Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Bakanlığa bağlı tüm ana sınıf ve kreşlerin de koronavirüs önlemleri...
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Bakanlığa bağlı tüm ana sınıf ve kreşlerin de koronavirüs önlemleri kapsamında tatil edildiğini bildirdi.
12.03.2020 21:16 | Son Güncelleme: 12.03.2020 21:16
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Bakanlığa bağlı tüm ana sınıf ve kreşlerin de koronavirüs önlemleri kapsamında tatil edildiğini bildirdi.
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Kaynak: AA