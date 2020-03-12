Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Bakanlığa bağlı tüm ana sınıf ve kreşlerin de koronavirüs önlemleri... Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Bakanlığa bağlı tüm ana sınıf ve kreşlerin de koronavirüs önlemleri kapsamında tatil edildiğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Bakanlığa bağlı tüm ana sınıf ve kreşlerin de koronavirüs önlemleri kapsamında tatil edildiğini bildirdi. Kaynak: AA