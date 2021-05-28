Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Azerbaycan'ın Guba kentinde STEAM Merkezi'nin açılışını yaptı Açıklaması
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Azerbaycan'ın Guba kentinde STEAM Merkezi'nin açılışını yaptı Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Azerbaycan'ın Guba kentinde STEAM Merkezi'nin açılışını yaptı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Azerbaycan'ın Guba kentinde STEAM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik) Merkezi'nin açılışını yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Azerbaycan'ın Guba kentinde STEAM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik) Merkezi'nin açılışını yaptı.

Selçuk, Azerbaycan temasları kapsamında mevkidaşı Emin Emrullayev ile birlikte Guba kentini ziyaret etti. Selçuk ve Emrullayev, burada Azerbaycan Eğitim Bakanlığınca inşa edilen STEAM Merkezi'nin açılışını yaptı.

Merkezi gezen bakanlar, yetkililerden bilgi aldı. Bakanlara Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ile TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım da eşlik etti.

Selçuk, açılışın ardından eğitimci ve uzmanlara hitap etti. İslam dünyasının tarihte bilime yaptığı katkılardan bahseden Selçuk, bilime önem verilmeyen coğrafyalarda zayıflığın olduğunu, bilimden uzak olmanın İslam ülkelerine yakışmadığını belirtti. Selçuk, Türkiye olarak Azerbaycan'ın STEAM merkezlerine her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

Azerbaycan Eğitim Bakanı Emrullayev, 2 STEAM Merkezi kurduklarını, yakın dönemde 13 merkez daha kuracaklarını bildirdi. Emrullayev, bu merkezlerin Azerbaycan eğitim hayatına büyük katkılar sunacağından emin olduğunu belirtti.

"Tecrübelerimizi aktarmaya hazırız"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ziyaretiyle ilgili basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, Azerbaycan'la ilişkilerde söylemlerden ziyade eylemlerden söz edilen bir dönemde olduklarını belirtti. Selçuk, "Bundan sonra Bakanlık olarak açılışını yaptığımız STEAM merkezleri gibi merkezler, mesleki eğitim konusunda iş birliği, öğretmen eğitimi konusundaki yapılacak ortak projeler önümüzdeki dönemde ele alacağımız konular olacak. Bu konuların tamamında çok güçlü iş birliği içerisinde tecrübelerimizi birbirimize aktararak mesafe alacağımıza inanıyorum. Biz her türlü iş birliği ve tecrübelerimizi aktarmaya hazırız." dedi.

Yakın dönemde yapılacak iş birliklerinden de bahseden Selçuk, şunları kaydetti:

"Lise seviyesinde mesleki eğitimde bazı projelerimiz var. Hem dijital dünyada becerilerin geliştirilmesi hem teknisyen yetiştirme konusunda ortak çalışmaların yapılması, çocuklarımızın meslek liselerinde sertifikalandırılması, dünya standartlarında diplomalar almaları konusunda çalışıyoruz. Diploma denklikleri çalıştığımız bir diğer konu. Öğretmenlerimizin becerilerinin geliştirilmesi konusu da ele alınıyor."

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Azerbaycan'ın Guba kentinde STEAM Merkezi'nin açılışını yaptı Açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Azerbaycan'ın Guba kentinde STEAM Merkezi'nin açılışını yaptı Açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Azerbaycan'ın Guba kentinde STEAM Merkezi'nin açılışını yaptı Açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Azerbaycan'ın Guba kentinde STEAM Merkezi'nin açılışını yaptı Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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