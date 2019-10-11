11.10.2019 00:39

- Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Azerbaycan'da Eğitim Fuarı'nı gezdi

13. Azerbaycan Uluslararası Eğitim ve Kariyer Fuarı başladı

BAKÜ - Azerbaycan'da geleneksel hale gelen Uluslararası Eğitim ve Kariyer Fuarı başladı.

Azerbaycan Eğitim Bakanlığının desteğiyle Bakü Expo Merkezi'nde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Azerbaycan Uluslararası Eğitim ve Kariyer Fuarı 22 ülkeden 150'den fazla firma katılıyor. Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, fuara Azerbaycan Eğitim Bakanı Ceyhun Bayramov'la birlikte katıldı. Bakan Selçuk, fuarda uluslararası eğitim kurumlarından ve stant temsilcilerinden bilgi aldı.

Eğitim Fuarı'nı gezmek ve incelemek üzere geldiğini vurgulayan Selçuk, "Böyle bir fuarın burada gerçekleştirilmiş olması eğitimin hem milli hem de uluslararası düzeyde zenginleşmesi için büyük bir fırsattır diye düşünüyorum. Sayın Azerbaycan Eğitim Bakanımızla beraber buradaki eğitim kalitesinin yükselmesi ve belli görüş alışverişinde bulunulması maksadıyla bulunuyoruz. Bu çalışmaların öğrenciler için, veliler için ve öğretmenler için çok büyük bir yol gösterici olduğunu, ufuk açıcı olduğunu ilave etmek isterim. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı olarak buradaki faaliyetlerin ortaklaşa yapılması ve mesleki eğitim konusunda, yüksek öğretim konusunda ve diğer eğitim konularda birlikte bazı çalışmalar yapmak için de bir fırsat olarak görüyoruz bunu. Ben bu eğitim fuarında emeği geçen bütün emekçilere teşekkür ediyorum. Bu tür sergilerin artması ve uluslararası hale gelmesi bizleri mutlu ediyor. Türkiye'deki fuarlarda da Azerbaycan üniversitelerinin ve diğer eğitim kurumlarının bulunmasından çok büyük bir memnuniyet duyacağımızı da ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Başta Azerbaycan, Türkiye, Rusya, Almanya, Belarus, Çek Cumhuriyeti, İran, Kazakistan, Özbekistan, Polonya, Rusya, Türkiye, Ukrayna ve diğer ülkelerden katılan firmaların, lisans, yüksek lisans, doktora, eğitim seminerleri, liseler, dil kursları ziyaretçilere yurt dışında eğitim için fırsatlar sunuyor.

13. Azerbaycan Uluslararası Eğitim ve Kariyer Fuarı, 12 Ekim'e kadar kapılarını ziyaretçilerine açık tutacak.

Kaynak: İHA