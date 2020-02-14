Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Aydın'a geliyor
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Aydın'a geliyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere 16 Şubat Pazar günü Aydın'a gelecek.

14.02.2020 10:58 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:58
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Aydın'a geliyor

Milli Eğitim Bakanı bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere 16 Şubat Pazar günü 'a gelecek.


İlk olarak Aydın Valiliği'ni ziyaret edecek olan Bakan Selçuk, daha sonra Aydın'daki İl 'nün tasarım ve beceri atölyelerini ziyaret edecek. Sonrasında eğitim camiası ile toplantıda bir araya gelmesi beklenen Bakan Selçuk'un kesin ziyaret programının detaylarının yarın belli olması bekleniyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
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