Milli Eğitim Bakanı Selçuk: " Ara tatillerde eğitime ara vermiyoruz. "
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: " Ara tatillerde eğitime ara vermiyoruz. "

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: " Ara tatillerde eğitime ara vermiyoruz.

14.11.2019 20:35 | Son Güncelleme: 14.11.2019 20:35
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 'Ara tatillerde eğitime ara vermiyoruz.

Milli Eğitim Bakanı : " Ara tatillerde eğitime ara vermiyoruz. "

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı bu yıl ilk defa 18-22 Kasım tarihleri arasında uygulanan ara tatil hakkında bilgiler verdi. Bakan Selçuk, " Ara tatillerde eğitime ara vermiyoruz" dedi.

Selçuk sosyal medya hesabından yayımladığı videoda,

"Sevgili velilerimiz; Ara tatillerde eğitime ara vermiyoruz. Çocuklarımızı hayattan öğrenmeye, gönderiyoruz, demiştik. Yarın akşam itibarıyla, 81 ilin ara tatil faaliyetlerini, anaokulu, ilk, orta ve lise düzeylerinde 'http://aratatil.meb.gov.tr' internet adresinden görebilirsiniz" dedi.

Ara tatil ne zaman başlıyor?

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarından sonra ilk ara tatile girecek.

Yaklaşık 18 milyon öğrenci 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 18-22 Kasım'da yapacak.

Kaynak: İHA
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