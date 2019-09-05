05.09.2019 10:30

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Ara tatil) Veli için 180 iş günü değişmedikçe büyük bir değişim yok. Diyoruz ki çocuklarımız bu tatilde şunları şunları yapabilir. Çocuklarımızın akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal, duygusal gelişimlerinin de desteklenmesi için bu tatili fırsat bilmek istiyoruz."

Kaynak: AA