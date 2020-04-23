Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Anıtkabir'i ziyaret etti
Aslanlı Yol'dan yürüyüş Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakma Saygı duruşu ve İstiklal Marşı söylenmesi Anıtkabir önünde fotoğraf çekimi Misak-ı Milli Kulesi'ne geçiş Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdıklarını okuması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya...
23.04.2020 09:04 | Son Güncelleme: 23.04.2020 09:08
Aslanlı Yol'dan yürüyüş
Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakma
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı söylenmesi
Anıtkabir önünde fotoğraf çekimi
Misak-ı Milli Kulesi'ne geçiş
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdıklarını okuması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anıtkabir'i ziyaret etti.
Kaynak: AA