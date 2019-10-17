Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret etti
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gelişi ve tokalaşması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaretinden detay görüntü Bakan Selçuk'un bilgi alması ŞANLIURFA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
17.10.2019 13:14
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gelişi ve tokalaşması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaretinden detay görüntü
Bakan Selçuk'un bilgi alması ŞANLIURFA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
Kaynak: AA