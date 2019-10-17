Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gelişi ve tokalaşması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaretinden detay görüntü Bakan Selçuk'un bilgi alması ŞANLIURFA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

17.10.2019 12:52
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gelişi ve tokalaşması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaretinden detay görüntü

Bakan Selçuk'un bilgi alması ŞANLIURFA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Kaynak: AA
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