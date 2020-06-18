Milli Eğitim Bakanı Selçuk, AA Editör Masası'na konuk oldu: (2)
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, AA Editör Masası'na konuk oldu: (2)

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokul öğrencilerine yönelik yaz çalışması kitaplarının pazartesi ya da salı tanıtılacağını, ortaokul öğrencileri için de belli derslerle ilgili aplikasyon üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, AA Editör Masası'na konuk oldu: (2)
18.06.2020 13:28 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:02

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokul öğrencilerine yönelik yaz çalışması kitaplarının pazartesi ya da salı tanıtılacağını, ortaokul öğrencileri için de belli derslerle ilgili aplikasyon üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Bakan Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Öğrencilerin yaz aylarını daha keyifli ve motivasyon içerisinde geçirmeleri için çalıştıklarını, öğrencilerin yabancı dillerini geliştirecek, tasarım beceri atölyeleri ile tecrübe kütüphanelerini zenginleştirecek çalışmalar yaptıklarını belirten Selçuk, velilere yönelik de etkinlikler konusunda tavsiyelerinin olacağını aktardı.

Eğitim biliminde "yaz unutması" denilen bir kavram olduğuna dikkati çeken Selçuk, "Yaz tatili ne kadar uzun olursa bir sonraki senenin telafisi o kadar zor oluyor. Ülkeler, yaz tatilini kısa tutar çünkü o unutmayı tekrar telafi edebilmek zaman ister ve kayıp olur. Bu kayıp öylesine artar ki birkaç sene içerisinde yıl kaybına bile dönüşebilir. Bu yüzden de yazı verimli geçirmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

"İlkokul çocukları için çok şık ve farklı kitaplar geliyor"

Fırsat eşitliği için Türkiye'nin her bölgesindeki her çocuğa ulaşacak tedbirlerin alınması gerektiğini anlatan Bakan Ziya Selçuk, "Bunu lütfetmiyoruz, bu bizim vazifemiz. Bunu hazırlıyoruz. Yazın tatilde kullanacakları kitapları da yayınlayacağız. İnşallah pazartesi, salı günü bunu da kamuoyu ile paylaşacağız. İlkokul çocukları için çok şık ve farklı kitaplar geliyor. Ortaokul çocuklarımıza belli derslerle ilgili olarak bir aplikasyon geliyor." dedi.

Bakan Selçuk, yaz çalışması kitaplarının illerde ve ilçelerde okullardan velilere ulaştırılacağını bildirdi, "Temmuz ayında herkeste olacak." dedi.

EBA TV'de yaz kuşağı 28 Ağustos'a kadar sürecek

EBA TV'de öğrencilere yönelik sanat, spor müzik, atölye çalışmaları ve karikatürle ilgili bazı faaliyetler olduğunu anımsatan Selçuk, şöyle devam etti:

"Avrupa Dil Portfolyosu'nun A1, A2 ve B1 seviyeleri dikkate alınarak yabancı dil eğitiminde de çocukların yazın yoğunlaştırılmış bir yabancı dil eğitim almasını istiyoruz. 1 yıl içerisinde, haftada 2-3 saat aldığınız dil eğitimi ile 1 yılda hafta hafta yayılan bir ders almak başka bir şeydir ama her gün yoğunlaştırılmış yabancı dil eğitimi almak başka bir şeydir. Bunun imkanını da sağlıyor. Bunların hepsi ücretsiz, erişim sorunu olan çocuklara da faydamız olsun diye kaymakamlıklar seviyesinde, il-ilçe müdürlükleri seviyesinde de destek olmaya gayret ediyoruz. 28 Ağustos'a kadar da yaz programımız devam edecek."

Selçuk, 31 Ağustos'ta başlayacak telafi eğitimi için öngörülen 3 haftalık sürenin yeterli olup olmayacağı ve telafiye yönelik müfredatta yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorusuna şu yanıtı verdi:

"Telafi demek zaten zorunlu olmayan demek, kimin ihtiyacı varsa demek. Biz hiçbir velimizi muhakkak surette telafiye zorlayamayız. Öyle çocuklarımız, velilerimiz var ki istediğimizin çok ilerisindeler. Şimdi neyi telafi edeceğiz? O kadar düzenli çalışan öğrencimiz, o kadar takipçi öğretmenler var ki... Burada ilk kez söyleyeyim bir öğretmenimiz, bulunduğu bölgede internet çekmeyince canlı sınıf yapmak için o kasabada internet olan bir yer arıyor, bulamıyor. Sonra karakolu buluyor, karakolda internet var. Gidiyor karakola, karakolda canlı dersini yapıyor. Oradaki polisimiz ve amirlerimiz hemen bir yer hazırlıyorlar ve karakolda canlı ders yapılıyor. Bunu, öğretmenlerimizin çok büyük bir kısmı, 'Hiçbir çocuk geride kalmasın' diye, canhıraş şekilde bu işe sahip çıktıları için örnek veriyorum. Okulda belki uğraşmadıkları kadar fazlası ile uğraştılar. Bazı ihmaller olmuştur, eksikler vardır. Bazı öğretmenlerimiz yetişememiştir ama biz olumludan bakalım.

Çoğunluk ne yaptı, ona bakalım. Azınlıkta sorun çıktı, çıkabilir. Bunu halletmek için ne gerekirse yaparız ama çoğunluk bütün öğretmenlerim gerçekten büyük bir gayretin içerisinde oldu. Hepsine şükran borçluyuz. Çünkü bu dönem adaptasyon dönemi, zor bir dönem. Hiçbir becerinizin olmadığı bir konuda eğitim yapıyorsunuz, uzaktan eğitim ikinci ayın içerisinde, belki 10 sene uğraşsak kazandıramayacağımız dijital beceriler, ihtiyaçtan dolayı birdenbire oluşuverdi. İlginç bir şekilde yüz binlerce öğretmenin eğitim talep konusu değişti. Şimdi 500 bin öğretmenimize eylüle kadar ulusal ve uluslararası düzeyde sertifika vereceğiz."

(Sürecek)

Kaynak: AA

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