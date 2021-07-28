Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "6 Eylül'de okulların açılması noktasında çok kararlıyız"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okulların 6 Eylül'de açılması bizler için son derece önemli. Öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin sabrı konusunda müteşekkiriz. Okulları açmak noktasında çok kararlıyız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okulların 6 Eylül'de açılması bizler için son derece önemli. Öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin sabrı konusunda müteşekkiriz. Okulları açmak noktasında çok kararlıyız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde gerçekleştirilen "Telafide Ben de Varım" etkinliğine katıldı. Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinden gelen 45 öğrenci ile müzeyi ziyaret eden Bakan Selçuk ve Bakan Ersoy keyifli anlar yaşadı. Burada gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında öğrenciler ile müzeyi gezen iki bakan, daha sonra açıklama yaptı. Bakan Ersoy, başta Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk olmak üzere bakanlık ekibinin bu sene çok üretken bir şekilde geliştirdikleri "Telafide Ben de Varım" programında Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak görev almaktan çok mutlu olduklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Çok ince düşünülmüş, çok detaylı düşünülmüş bir proje. Sadece öğretmenler değil, öğrenciler ve velileri de kapsıyor. Ayrıca özellikli öğrencilerimiz, işitme ve görsel yetersizliği olan öğrencilerimiz, dil ve konuşma sorunu olan öğrencilerimiz de çok detaylı düşünülmüş. Bütün bu bağlamlarda baktığımız zaman bu iş birliklerini biz bakanlıklar olarak devam ettirmek istiyoruz. Bugün de burada 45 tane 5, 6 ve 7. sınıf öğrencimizle birlikte 'Telafide Ben de Varım' projesi kapsamında bir etkinlik gerçekleştiriliyor. Bu etkinliğin en büyük ve en önemli özelliği öğrencilerin temas ederek, iletişimde bulunarak, bizzat deneyimleyerek derslerini öğreniyor olması. Hayatları boyunca öğrenmesi gereken bilgileri bu şekilde alıyor olmaları çok çok önemli. Hem daha kalıcı oluyor onların zihninde hem de daha hızlı şekilde öğreniyorlar bu bağlamda. Bu bütün bu açıdan baktığımızda çok başarılı bir proje. İnşallah biz bu tür çalışmaları Milli Eğitim Bakanlığımızla geliştirerek devam etmek istiyoruz."

"Telafide Ben de Varım" projesinin tüm hızıyla Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde devam ettiğini ifade eden Bakan Selçuk, "İş birliklerimiz söz konusu. Bu iş birlikleri çerçevesinde Kültür Bakanlığımızla da müzeler çerçevesinde bazı projelerimiz var. Bugün ise Anadolu Medeniyetler Müzesi'ndeyiz 'Telafide Ben de Varım' çalışması çerçevesinde. Ankara'nın uzak bir ilçesinden, Şereflikoçhisar'dan gelen öğrencilerimiz var. Onlar müze ziyaretini öğretmenleri ile yapıyorlar. Ancak bu sadece biraz önce sayın bakanımın da ifade ettiği gibi bir gezi olarak değil, bir deneyim çalışması. Bu arada şunu özellikle söylemek isterim; 200 binden fazla öğretmenimiz bakanlığımızın katkısıyla müze eğitimi aldılar. Müze eğitimi nasıl yapılır, öğrencilere müzelerde hangi süreçler yaşatılır, müzelerde uygulamalı çalışmalar nasıl hayata geçirilir? Bunlarla ilgili gerçekten çok önemli bir birikim sahibi oldu 200 binden fazla öğretmenimiz. O öğretmenlerimiz bugün bu faaliyetleri yürütüyorlar. Kültür ve Turizm Bakanımızın destekleriyle bütün il ve ilçelerde de müzelerimizde bu faaliyetler yürüyor" dedi.

Müzelerde yürütülen söz konusu faaliyetlerin çocukların Sosyal Bilgiler dersinde öğrendikleri kazanımlarla doğrudan doğruya ilgili olduğunu aktaran Bakan Selçuk, "Bu ilgi sayesinde de çocuklarımızın merakı, konuyla ilgili okumalarını artırmaları, geliştirmeleri, yeni programlara katılmaları, yeni müze gezilerine, çalışmalarına katılmaları söz konusu olacak. Burada oluşturulan heyecanla çocuklarımızın bu durumu içselleştirmelerini ve ileriye yönelik olarak kendilerini geliştirmelerini bekliyoruz. Bütün Türkiye'de bu faaliyetleri yürüttüğümüzü tekrar ifade etmek isterim. 'Telafide Ben de Varım' çalışmasına bu bağlamda katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"OKULLARI AÇMAK NOKTASINDA ÇOK KARARLIYIZ"

Bakan Selçuk, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorunlarını cevapladı. Okulların açılması için belirlenen tarihin vaka sayılarının artışından dolayı ileri bir tarihe alınıp alınmayacağı sorusu üzerine Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Biz okullarımızda şu an ne yapılması gerekiyorsa temizlik anlamında ve diğer hazırlıklar anlamında son hızla yürütüyoruz. Dün 81 il müdürümüzle bir toplantı yaptık ve hangi ilimizin, hangi ilçemizin ne tür bir eksikliği var olup olmadığını, bunların belirlenmesi ve okulun temiz belgesinin yenilenmesi sürecinin hızlandırılması noktasında bir görüş alışverişinde bulunduk. Gördüm ki gerçekten bir problem yok. Son derece etkili ve heyecanlı bir biçimde bu çalışmalar sürüyor. Okulların 6 Eylül'de açılması bizim için son derece önemli. Çocuklarımızın, velilerimizin, öğretmenlerimizin sabrı konusunda gerçekten müteşekkiriz. Okulları açmak noktasında tüm toplumumuzun katkısını bekliyoruz. Biz hazırız ve toplumun sağduyusunun, desteğinin bu konuda hayati bir önem taşıdığının tekrar tekrar vurgusunu yapmak istiyorum. Okulları açmak noktasında çok kararlıyız."

Aşı yaşının 12 yaşa indirilmesi konusunda bir çalışma olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Bakan Selçuk, bu konuda 2020 yılında da var olan bir çalışmanın olduğunu belirterek, "Bugün Bilim Kurulu'nun da bir toplantısı söz konusu. Orada da bu konular görüşülecek. Bizler de zaten sürekli bir iletişim ve irtibat içerisindeyiz. Bu konularla ilgili bilim insanlarının yönlendirmesi ve birlikte çalışması devam ediyor" ifadelerini kullandı.

(Utku Şimşek - Mustafa Cenik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı