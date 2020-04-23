Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 23 Nisan Dijital Kutlama Etkinliği'ne katıldı
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 23 Nisan Dijital Kutlama Etkinliği'ne katıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Kurtuluş Savaşı'mızın önderi ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Büyük Millet Meclisi'mizin açılış gününü sadece ülkemiz çocuklarına değil, tüm dünya çocuklarına 'Çocuk Bayramı' olarak armağan ederek, eşine az rastlanan bir liderlik göstermiştir.

23.04.2020 19:00 | Son Güncelleme: 23.04.2020 19:05
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 23 Nisan Dijital Kutlama Etkinliği'ne katıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Kurtuluş Savaşı'mızın önderi ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Büyük Millet Meclisi'mizin açılış gününü sadece ülkemiz çocuklarına değil, tüm dünya çocuklarına 'Çocuk Bayramı' olarak armağan ederek, eşine az rastlanan bir liderlik göstermiştir. Bu, tarihin her döneminde medeniyetimizin kutlu duruşudur." dedi.

Selçuk, Yunus Emre Enstitüsü'nün "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Dijital Kutlama Etkinliği"ne katıldı.

Gazi Meclis'in açılışının 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe, çeşitli ülkelerden katılan konukları selamlayarak konuşmasına başlayan Selçuk, "Sizlerle şu an aynı çatı altında değiliz ama gönül birliğimizin, muhabbetimizin olduğunu çok derinden hissediyorum." ifadesini kullandı.

Yazının hakikati, sözün doğruyu söylediği Anadolu'nun kadim ve bereketli topraklarının her daim sevgi ve hoşgörüyü içinde barındırdığını vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"Bizler, dertlinin derdiyle dertlenen, yaralara merhem olan, ihtiyacı olanın dün olduğu gibi bugün de yardımına koşan bir medeniyetin çocuklarıyız. Anadolu, mayasını Hoca Ahmet Yesevi'den alan, Mevlana Celaleddin Rumi ile Hacı Bektaşi Veli ile Taptuk Emre ile Yunus Emre ve Aşık Veysel gibi adını sayamadığımız birçok erenle hamuru yoğrulan bir coğrafyadır. Nasırlı ellerin, buğday rengi tenlerin iyilik dolu yüreklerle birleştiği varlığını tüm insanlığın hayrına vakfeden bir kültürün mirası üzerinde durmaktayız. Elbette bu ananenin devamlılığının sağlanması, sürdürülebilirliğinin güçlenmesi ve insanlığa yakışan bir insan tasavvuru gelişmesi için medeniyet çatışmasından gelecek büyük kırılmalardan ziyade birlikte ve beraberce insan odaklı yaklaşımın önemini vurgulamak lazım."

Bakan Selçuk, Yunus Emre Enstitüsü'nün buradaki rolünün önemine işaret ederek, Yunus Emre'nin kabrinin, birçok şehir tarafından paylaşılamadığını, Anadolu'nun dört bir yanında bir Yunus Emre türbesine rastlamanın mümkün olduğunu belirtti.

Bu durumun, Türk insanının içindeki iyi insan olma ve Yunus Emre'nin tarif ettiği insan tasavvuruna yaklaşma arzusundan kaynaklandığına işaret eden Selçuk, "Aynı medeniyetin yetiştirdiği, Kurtuluş Savaşı'mızın önderi ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk de Büyük Millet Meclisi'mizin açılış gününü sadece ülkemiz çocuklarına değil, tüm dünya çocuklarına Çocuk Bayramı olarak armağan ederek, eşine az rastlanan bir liderlik göstermiştir. Bu, tarihin her döneminde medeniyetimizin kutlu duruşudur." diye konuştu.

Bakan Selçuk, "Türkçe, ses bayrağımız ve her şeyden önce bir barış dilidir." vurgusunu yaparak, etkinliğe katılan ve Türkçe'ye gönül veren misafirlerin de bu kutlu günde artık bir barış, sevgi ve dostluk elçisi olduklarını ifade etti.

"Yaşanan süreç, farklı atılımlara zemin oluşturacak"

Etkinliğe katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Ramazanın başlaması dolayısıyla toplantıya katılan çeşitli ülkeden Bakanları, Meclis Başkan Vekilini, Ürdün Prensini, büyükelçileri ve çocukları selamlayan Çam, şunları söyledi:

"Zor bir dönemde böyle bir etkinliğe dahil olmanın buruk acısını yaşıyoruz ama aynı zamanda da her dönemde olduğu gibi insanlık tarihinde değişim ve dönüşümün yaşandığı bir süreci yaşıyoruz. Bu teknolojik imkanlarla birlikte dünya aslında yeni bir evrilme sürecine girmiş olduğunu da bu vesileyle görmüş oluyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu yaşamış olduğumuz tecrübelerin, çok daha farklı atılımlara da zemin oluşturacağını düşünüyorum."

Katılımcı konuklar da Türkiye'ye selamlarını ileterek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 23 Nisan Dijital Kutlama Etkinliği'ne katıldı

Kaynak: AA

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