Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "2030-2040'ların Türkiye'si düşünülmeden iyi bir MEB vizyonu ve süreci...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kürsüye çıkışı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitim ve Yerel Yönetimler Çalıştayı"nda konuştu.
08.11.2019 12:03 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:10
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kürsüye çıkışı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitim ve Yerel Yönetimler Çalıştayı"nda konuştu. (1)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "2030-2040'ların Türkiye'si düşünülmeden iyi bir MEB vizyonu ve süreci...