: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "2020 yılı bütçesinden öğrencilere doğrudan nakdi ve ayni olarak önemli...

15.12.2019 20:30 | Son Güncelleme: 15.12.2019 20:35

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen ve okul yöneticilerinin atanmaları, çalışma şartları, görevde yükselmeleri, özlük hakları ve benzeri diğer hususları dikkate alan Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin dosyalarını Cumhurbaşkanlığına sunduklarını bildirdi.

Kaynak: AA

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