Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "2018-2019 eğitim ve öğretim yılında aldığımız karar gereği, özel...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen ve okul yöneticilerinin atanmaları, çalışma şartları, görevde yükselmeleri, özlük hakları ve benzeri diğer hususları dikkate alan Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin dosyalarını Cumhurbaşkanlığına sunduklarını bildirdi.
15.12.2019 20:45 | Son Güncelleme: 15.12.2019 20:48
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen ve okul yöneticilerinin atanmaları, çalışma şartları, görevde yükselmeleri, özlük hakları ve benzeri diğer hususları dikkate alan Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin dosyalarını Cumhurbaşkanlığına sunduklarını bildirdi.
Kaynak: AA