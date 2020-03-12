Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "16 Mart'tan itibaren 2 hafta süreyle okulların tatil edilmesi... Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüse karşı alınan tedbirlerin detaylarını ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüse karşı alınan tedbirlerin detaylarını ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. (1) Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Milli Eğitim Bakanlığının ücretsiz olarak sunduğu uzaktan öğrenme sistemiyle dünyada ilk kez ulusal ölçekte özel olarak hazırlanan televizyon, internet ders programlarıyla model ülke olmaya hazırdır." Kaynak: AA Haberin Videosu: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "16 Mart'tan itibaren 2 hafta süreyle okulların tatil edilmesi...