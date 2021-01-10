Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Bakan Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Dünyanın zor bir sınavdan geçtiği böylesi bir süreçte, ülkemizin yarınlara sağlıkla, güvenle ve huzurla ulaşması için kalemiyle, mikrofonuyla, objektifiyle emek veren tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap