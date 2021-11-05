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Milli Eğitim Bakanı Sayın Özer Bursa'da

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Milli Eğitim Bakanı Sayın Özer Bursa'da

İlimizi ziyaret eden Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer, Heykel Tarihi Valilik Binası'nda gerçekleştirilen "İl Eğitim Değerlendirme Toplantısına" katıldı.

BURSA (Habermetre) - İlimizi ziyaret eden Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer, Heykel Tarihi Valilik Binası'nda gerçekleştirilen "İl Eğitim Değerlendirme Toplantısına" katıldı. Toplantının sonrasında basın mensuplarına bilgilendirme yapan Bakan Özer, ardından Vali Yakup Canbolat ile birlikte Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti.

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