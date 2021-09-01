Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Özer, Valiliği ziyaret ederek "Şırnak Eğitim Değerlendirme Toplantısı"na katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Özer, Valiliği ziyaret ederek "Şırnak Eğitim Değerlendirme Toplantısı"na katıldı

Anadolu Ajansı / Ferhat Barulay - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Şırnak'a 4 yeni anaokulu, 7 ilkokul ve ortaokulu da bugün itibarıyla yatırım planına alıyoruz.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Şırnak'a 4 yeni anaokulu, 7 ilkokul ve ortaokulu da bugün itibarıyla yatırım planına alıyoruz. İnşallah onunla ilgili gerekli ödenekleri ilimize göndereceğiz." dedi.

Bakan Özer, Şırnak Valiliğini ziyaret ederek Vali Ali Hamza Pehlivan ile görüştü.

Ardından Valilikte düzenlenen "Şırnak Eğitim Değerlendirme Toplantısı"na katılan Özer, toplantı sonrasında ardından açıklamalarda bulundu.

Özer, Şırnak'ta eğitimin kalitesini nasıl artırabilecekleri, yeni yatırımlarda neler yapabilecekleri konusunda bir değerlendirme toplantısı yaptıklarını söyledi.

Toplantıda bazı kararlar aldıklarını bildiren Özer, 3 Eylül'de tüm Türkiye'de 20 bin öğretmenin hangi okullarda görev yapacağına ilişkin atama kurasında Şırnak'a tüm öğretmen ihtiyacını karşılayacak şekilde 2 bin öğretmen ataması gerçekleştirileceği müjdesini verdiklerini anımsattı.

Bakan Özer şöyle konuştu:

"Bugün sayın Valimizin ve sayın il müdürümüzün Şırnak'ın eğitimin kalitesinin artırılması ile ilgili talepleri çerçevesinde Silopi ve İdil ilçelerinde iki ayrı Bilim Sanat Merkezi kuracağız. Yine bu değerlendirme toplantısı çerçevesinde Beytüşşebap Öğretmenevini inşallah yatırım planına aldık. 50 yatak kapasiteli Beytüşşebap Öğretmenevini hizmete almak için süreci başlattık. Bugün itibarıyla gerekli ödemelerin tamamını Şırnak'a göndereceğiz."

Şırnak'a 11 yeni okul yapılacak

Bakanlık olarak temel eğitimi yani anaokulu, ilkokul ve ortaokullara erişimi artırmak için büyük çaba sarf ettiklerini bildiren Özer, "Şırnak'a 4 yeni anaokulu, 7 ilkokul ve ortaokulu da bugün itibarıyla yatırım planına alıyoruz. İnşallah onunla ilgili gerekli ödenekleri ilimize göndereceğiz. İlimiz hızlı bir şekilde bu 11 yeni okulun yapımını inşallah bir yıl içerisinde tamamlayıp eğitim ve öğretime alacağız." dedi.

Okulların doğal gaz dönüşümü için 8,1 milyon lira yatırım

Özer, aynı zamanda özellikle bu bölgede okulların doğal gaz dönüşümüyle ilgili büyük çabalarının olduğunu bildirdi.

Bölgedeki tüm illerin okullarının altyapılarını dönüştürüp doğal gaza geçişleriyle ile ilgili her türlü talebi karşıladıklarını ifade eden Özer sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çerçevede Şırnak'ta merkezdeki ve ilçelerdeki bu doğal gaz çerçevesindeki dönüşümü 8,1 milyon liralık yatırımı da bugün kabul ettik. Bugün veya yarın inşallah ödenekleri gönderilecek. Şırnak'ta okullarının doğal gaz dönüşümü ile ilgili tüm ihtiyaç karşılanmış olacak. Okullarımızın küçük ve büyük onarımları ilgili de her türlü ödeneği inşallah bugün itibarıyla Şırnak'a ulaştıracağız. Sayın Valimize ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ediyorum. Şırnak'ta eğitimin kalitesini artırmak için gerçekten büyük bir özveri ile çalışıyorlar."

Toplantıya Vali Pehlivan, Vali Yardımcıları, İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri katıldı.

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Özer, Valiliği ziyaret ederek 'Şırnak Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Özer, Valiliği ziyaret ederek 'Şırnak Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Özer, Valiliği ziyaret ederek 'Şırnak Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Özer, Valiliği ziyaret ederek 'Şırnak Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Barulay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Zeynep Gül Yılmaz Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Demet Akalın Derya Şensoy
Spor Muslera Fatih Terim Abdullah Avcı Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Özer, Valiliği ziyaret ederek "Şırnak Eğitim Değerlendirme Toplantısı"na katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 15:48:34. #1.14#

title