Milli Eğitim Bakanı Özer, Şırnak Merkez Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulundu Açıklaması
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Milli Eğitim Bakanı Özer, Şırnak Merkez Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulundu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Özer, Şırnak Merkez Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulundu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ekrem Payan - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "İnşallah 2021 yılı sonunda mesleki teknik Anadolu liselerimizin üretim kapasitesi 1 milyar liraya ilk defa çıkmış olacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "İnşallah 2021 yılı sonunda mesleki teknik Anadolu liselerimizin üretim kapasitesi 1 milyar liraya ilk defa çıkmış olacak." dedi.

Bakan Özer, Şırnak Merkez Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde mobilya ve demir doğrama atölyelerini gezdi, okul yöneticilerinden bilgi aldı, öğrencilerle sohbet etti.

Özer, burada yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak son 3 yıldır mesleki ve teknik liseleri güçlendirmek için inanılmaz bir çaba sarf ettiklerini söyledi.

Okulların masa, sıra ve mobilya ihtiyaçlarının, sadece Şırnak'ın değil Bakanlığın talep ettiği farklı illerdeki okul ihtiyaçlarının, okullarda kullanılacak malzemelerin bu okullarda üretildiğini bildiren Özer, öğrencilerin bir taraftan eğitim öğretimine devam ederken diğer yandan atölyede meslek öğrendiğini, döner sermayeden asgari ücrete kadar rahat bir gelir elde edebildiğini aktardı.

Mesleki teknik eğitimin Türkiye'de geldiği noktanın çok kritik sembollerden biri olduğunu ifade eden Özer, şöyle konuştu:

"Mesleki teknik Anadolu liselerinde döner sermayenin artırılması kapsamında büyük çabalar sarf ettik ve basit bir rakam vereyim, 2018 yılında tüm Türkiye'de 3 bin 574 mesleki teknik lisesindeki döner sermaye kapsamındaki üretim miktarı 217 milyon lira iken 2020 yılında bu rakam 503 milyon lira oldu. Yani yüzde yüz artış sağladı. 2021 yılındaki hedefimiz ise 1 milyar liradır. Şu anda tüm süreç sadece Şırnak'ta değil, 81 il ve ilçelerimizde planlı gidiyor. İnşallah 2021 yılı sonunda mesleki teknik Anadolu liselerimizin üretim kapasitesi 1 milyar liraya ilk defa çıkmış olacak. Hedefimizi tutturmuş olacağız. Okulumuzun yöneticileri ve öğrencilerini tebrik ediyorum, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Bakan Özer'e öğrenciler tarafından yapılan yağlı boya portresi hediye edildi.

Daha sonra Özer, Şırnak Üniversitesi yerleşkesindeki Şal Şapik Üretim Atölyesi'ni ziyaretinde kursiyerlerle sohbet etti, üretilen ürünlerle ilgili bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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