Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Mersin'de 17 bin 407 sınıf bulunduğunu, bunlardan sadece 18'inde yüz yüze eğitime ara verildiğini belirterek, sürecin kontrollü şekilde devam ettiğini söyledi.

Özer, Mersin Valiliğinde basına kapalı gerçekleştirilen "İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı"nın ardından yaptığı açıklamada, illerdeki vakalar ve yakın temastan dolayı yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayısının düşük olduğunu dile getirdi.

Bu durumun Mersin'de de aynı olduğuna dikkati çeken Özer, "Mersin'de 17 bin 407 sınıfımız var. Bunlardan sadece 18'inde yüz yüze eğitime ara verildi. Süreç kontrollü bir şekilde devam ediyor." diye konuştu.

Özer, kentteki yatırımlarla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Mersinimizde 2021 yılı içerisinde hem mevcut yeni yatırımlar hem de depremle ilgili güçlendirme, yık-yap kapsamındaki 400 milyonluk yatırımımız devam ediyor. Bu kapsamda Mersin'de 2 elektronik sınav merkezi var. Elektronik sınav merkezindeki yaklaşımımız, mümkün olduğunca erişimi arttırmaya çalışıyoruz. Kolay erişilebilir olmasını sağlıyoruz. Mersin'e şu anda 8 yeni elektronik sınav merkezi yapacağız ve bu sayıyı 10'a çıkarmış olacağız. İnşallah pazartesi gününden itibaren süreci başlatacağız. En kısa zamanda tamamlayıp Mersinli vatandaşlarımızın hizmetine açmış olacağız."

"Şu anda 112 tane özel eğitim anaokulu var"

Milli Eğitim Bakanı Özer, özel eğitim anaokullarını önemsediklerini vurguladı.

"Şu anda 112 tane özel eğitim anaokulu var." diyen Özer, şunları kaydetti:

"Hakikaten mümkün olduğu kadar özel eğitim anaokullarının erişilebilir, vatandaşlarımızın rahatça hizmet alacağı anaokulları haline gelmesini istiyoruz. Daha önceden sadece 28 ilde varken sayısını 112'ye çıkararak bunu 81 ile yaygınlaştırmıştık. İnşallah bunu arttırmaya devam edeceğiz. Mersin'de de bir tane özel eğitim anaokulu varmış. 4 özel eğitim anaokulu yapacağız ve bu sayıyı 5'e çıkaracağız. Bunun da müjdesini buradan vermiş olayım. Bilim ve sanat merkezleriyle ilgili Mersin'de kapasite gayet iyi kullanılıyor.

Erdemli ilçemizin bu konudaki talebini kabul ettik. Erdemli ilçemize yeni bir bilim ve sanat merkezi yapacağız. Bunların ödeneklerini inşallah pazartesiden itibaren göndereceğiz, hızlı bir şekilde hizmete alınacak."

Özer, Mersin'de arazisi hazırlanmış 19 okul projesinin bulunduğunu, bunların 3'ünün anaokulu, 11'inin ilkokul, 5'inin de ortaokul olduğunu söyledi.

Her ziyarette ihtiyaçları değerlendireceklerine dikkati çeken Bakan Özer, bürokrasiye takılmadan hızlı bir şekilde yatırımları hizmete alacaklarını sözlerine ekledi.