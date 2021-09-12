Milli Eğitim Bakanı Özer, 'Mersin İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Özer, "Mersin İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı"nın ardından açıklama yaptı Açıklaması

AA / Eren Bozkurt - Haberler | Politika
Milli Eğitim Bakanı Özer,

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Mersin'de 17 bin 407 sınıf bulunduğunu, bunlardan sadece 18'inde yüz yüze eğitime ara verildiğini belirterek, sürecin kontrollü şekilde devam ettiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Mersin'de 17 bin 407 sınıf bulunduğunu, bunlardan sadece 18'inde yüz yüze eğitime ara verildiğini belirterek, sürecin kontrollü şekilde devam ettiğini söyledi.

Özer, Mersin Valiliğinde basına kapalı gerçekleştirilen "İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı"nın ardından yaptığı açıklamada, illerdeki vakalar ve yakın temastan dolayı yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayısının düşük olduğunu dile getirdi.

Bu durumun Mersin'de de aynı olduğuna dikkati çeken Özer, "Mersin'de 17 bin 407 sınıfımız var. Bunlardan sadece 18'inde yüz yüze eğitime ara verildi. Süreç kontrollü bir şekilde devam ediyor." diye konuştu.

Özer, kentteki yatırımlarla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Mersinimizde 2021 yılı içerisinde hem mevcut yeni yatırımlar hem de depremle ilgili güçlendirme, yık-yap kapsamındaki 400 milyonluk yatırımımız devam ediyor. Bu kapsamda Mersin'de 2 elektronik sınav merkezi var. Elektronik sınav merkezindeki yaklaşımımız, mümkün olduğunca erişimi arttırmaya çalışıyoruz. Kolay erişilebilir olmasını sağlıyoruz. Mersin'e şu anda 8 yeni elektronik sınav merkezi yapacağız ve bu sayıyı 10'a çıkarmış olacağız. İnşallah pazartesi gününden itibaren süreci başlatacağız. En kısa zamanda tamamlayıp Mersinli vatandaşlarımızın hizmetine açmış olacağız."

"Şu anda 112 tane özel eğitim anaokulu var"

Milli Eğitim Bakanı Özer, özel eğitim anaokullarını önemsediklerini vurguladı.

"Şu anda 112 tane özel eğitim anaokulu var." diyen Özer, şunları kaydetti:

"Hakikaten mümkün olduğu kadar özel eğitim anaokullarının erişilebilir, vatandaşlarımızın rahatça hizmet alacağı anaokulları haline gelmesini istiyoruz. Daha önceden sadece 28 ilde varken sayısını 112'ye çıkararak bunu 81 ile yaygınlaştırmıştık. İnşallah bunu arttırmaya devam edeceğiz. Mersin'de de bir tane özel eğitim anaokulu varmış. 4 özel eğitim anaokulu yapacağız ve bu sayıyı 5'e çıkaracağız. Bunun da müjdesini buradan vermiş olayım. Bilim ve sanat merkezleriyle ilgili Mersin'de kapasite gayet iyi kullanılıyor.

Erdemli ilçemizin bu konudaki talebini kabul ettik. Erdemli ilçemize yeni bir bilim ve sanat merkezi yapacağız. Bunların ödeneklerini inşallah pazartesiden itibaren göndereceğiz, hızlı bir şekilde hizmete alınacak."

Özer, Mersin'de arazisi hazırlanmış 19 okul projesinin bulunduğunu, bunların 3'ünün anaokulu, 11'inin ilkokul, 5'inin de ortaokul olduğunu söyledi.

Her ziyarette ihtiyaçları değerlendireceklerine dikkati çeken Bakan Özer, bürokrasiye takılmadan hızlı bir şekilde yatırımları hizmete alacaklarını sözlerine ekledi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Eren Bozkurt - Son Dakika Haberleri

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Süleyman Soylu Fuat Oktay Hulusi Akar
Magazin Ece Üner Haluk Levent Kaan Yıldırım Amelia Hamlin
Spor Okan Buruk Arda Turan Alper Yılmaz Mustafa Denizli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Alpha Conde Mustafa Varank Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Milli Eğitim Bakanı Özer, 'Mersin İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 14:06:35. #1.17#