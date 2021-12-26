Milli Eğitim Bakanı Özer: "LGS kapsamındaki merkezi sınav 5 Haziran'da"
AA / Selma Kasap - Haberler | Güncel
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınavın 5 Haziran 2022'de düzenleneceğini açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınavın 5 Haziran 2022'de düzenleneceğini açıkladı.
Bakan Özer, Kanal 7 Televizyonu'nda yayınlanan "Başkent Kulisi" Programı'nda eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Mahmut Özer, LGS kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınavın 5 Haziran 2022'de düzenleneceğini açıkladı.
AA / Selma Kasap - Son Dakika Haberleri
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