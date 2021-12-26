Milli Eğitim Bakanı Özer: "LGS kapsamındaki merkezi sınav 5 Haziran'da" - Haberler
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Milli Eğitim Bakanı Özer: "LGS kapsamındaki merkezi sınav 5 Haziran'da"

Milli Eğitim Bakanı Özer:
AA / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınavın 5 Haziran 2022'de düzenleneceğini açıkladı.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınavın 5 Haziran 2022'de düzenleneceğini açıkladı.

Bakan Özer, Kanal 7 Televizyonu'nda yayınlanan "Başkent Kulisi" Programı'nda eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mahmut Özer, LGS kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınavın 5 Haziran 2022'de düzenleneceğini açıkladı.

Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı, LGS'nin tarihini ilk kez açıkladı: Sınav 5 Haziran 2022'de yapılacak

Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı, LGS'nin tarihini ilk kez açıkladı: Sınav 5 Haziran 2022'de yapılacak

 Milli Eğitim Bakanı Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınavın 5 Haziran 2022'de düzenleneceğini...

Milli Eğitim Bakanı Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınavın 5 Haziran 2022'de düzenleneceğini...

AA / Selma Kasap - Son Dakika Haberleri

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