Son dakika haberleri! Bakan Özer: 2022 yılında İstanbul'a 8.9 milyarlık eğitim yatırımı yapacağız

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (DHA) - GAZİOSMANPAŞA'daki Süleyman Şah Anadolu Lisesi'nin açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2022 yılında İstanbulumuza 8.9 milyarlık eğitim yatırımı yapacağız. Milli Eğitim Bakanlığı'nın en büyük bütçesini İstanbul'a ayırdık. Atamalarda da İstanbul'u merkeze aldık" dedi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından Karayolları Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında inşa edilen Süleyman Şah Anadolu Lisesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Açılışta konuşan Bakan Özer, kız çocuklarının okullaşma oranında ciddi artışlar olduğuna dikkat çekerek, "Eğitim yatırımlarını artırma noktasında en fazla yatırımın yaptığımız il İstanbul. 2022 yılında İstanbulumuza 8.9 milyarlık eğitim yatırımı yapacağız. Milli Eğitim Bakanlığı'nın en büyük bütçesini İstanbul'a ayırdık. Atamalarda da İstanbul'u merkeze aldık" dedi.

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8 BİN 500 METREKARE ALANA İNŞA EDİLDİ

8 bin 500 metrekare alanda inşa edilen 32 derslikli okulda; 700 metrekare alana sahip 200 kişi seyirci kapasiteli kapalı spor salonu, kimya, biyoloji ve fizik laboratuvarları, bilişim atölyesi, müzik atölyesi, tasarım beceri atölyesi, bilgisayar dersliği, kütüphane ve çok amaçlı salon yer alıyor.