Milli Eğitim Bakanı Özer, Edirne'de anaokulu açılışında konuştu Açıklaması

EDİRNE (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2020 yılından beri sosyal etkinliklere ara vermiştik, artık bugün itibarıyla 81 ilde sosyal etkinlikleri, sağlık tedbirlerini alarak serbest bırakıyoruz." dedi.

Özer, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım ile birlikte Türk Kızılay'ın "81 İl 81 Anaokulu Projesi" kapsamında Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde hayırsever tarafından yaptırılan Gökçen Seven Kızılay Anaokulu'nun açılışını yaptı.

Yıldırım ile Özer'i, Vali Ekrem Canalp, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ile kurum müdürleri ve öğrenciler karşıladı.

Öğrenciler, Yıldırım ve Bakan Özer'e çiçek verdi.

Ardından Meriç İlkokulu öğrencilerinden oluşan mehter takımı gösteri sundu. Özer, mehteran takımı aletlerinin yenilenmesi için yetkililere talimat verdi.

Bakan Özer, burada yaptığı konuşmasına, "Başbakanımızın torununu üzecek haberle başlayacağız. 6 Eylül tarihi itibarıyla 2021-2022 eğitim öğretim yılına haftada 5 gün 81 ilde kesintisiz yüz yüze eğitimle, kararlı şekilde başladık. Sayın Başbakanımızın torunu okulların kapalı olmasını istemesine rağmen, dün itibarıyla bu ihtimal vardı, dün bu ihtimal ortadan kalktı." diyerek başladı.

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 önlemleriyle ilgili açıklama yaptığını anımsatan Özer, "Dolayısıyla bundan sonra bir sınıfta iki vaka da olsa artık o sınıf kapanmayacak. Sadece vakası olan öğrenciler veya öğretmenlerimizin tedavilerine devam edilecek. Dolayısıyla Sayın Başbakanımızın torununun bulunmuş olduğu sınıf dönemin sonuna kadar kapanmayacak." ifadesini kullandı.

"Sosyal etkinlikleri sağlık tedbirlerini alarak serbest bırakıyoruz"

"2020 yılından beri sosyal etkinliklere ara vermiştik, artık bugün itibarıyla 81 ilde sosyal etkinlikleri, sağlık tedbirlerini alarak serbest bırakıyoruz." diyen Özer, şöyle devam etti:

"Valiliklerimizin koordinasyonunda tüm illerimizde bu etkinlikler gerçekleştirilecek. Açık alanlarda maske kullanımını Sağlık Bakanlığımız, Bilim Kurulumuz kaldırdı uygulamayı, dolayısıyla artık okul bahçelerinde öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve idari personelin maske kullanma zorunluluğunu bugün itibarıyla kaldırıyoruz. İnşallah Kovid-19 salgını gündemimizden çıkar, hayat olağan akışında devam eder."

6 Eylül'de kararlı bir şekilde okulları açık tuttuklarını anımsatan Özer, şunları kaydetti:

"Hakikaten okullarımız, öğrenme ortamının ötesinde çok büyük anlamları olan kişisel gelişimin olduğu mekanlar ve tüm önlemleri aldığımız zaman okulların aslında toplumdaki en güvenli ortamlar olduğunu bu süreçte göstermiş oldu. Ben bu süreçteki fedakarlıklarından dolayı tüm öğretmenlerimize şükranlarımı arz ediyorum. Hakikaten hem birinci dönemdeki sürede hem de şu anda hala maskeleriyle ders anlatmaya devam ediyorlar. Aşılanma oranları Türkiye ortalamasının çok üzerinde ve sadece Türkiye ortalamasının üzerinde değil, İngiltere, Fransa, Almanya gibi hiç yüz yüze eğitime ara vermeyen ülkelerin öğretmenlerinin aşılanma oranının çok üzerinde. Onun için inşallah bu dönemin sonuna kadar artık hiçbir sınıfı yüz yüze eğitime ara vermeden, okul değil, herhangi bir sınıfa da ara vermeden yüz yüze eğitimle bu dönemi de tamamlayacağız."

"81 İl 81 Anaokulu Projesi"

Bakan Özer, Edirne'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

"Saygıdeğer Hanımefendi'ye çok teşekkür ederim. Böylesine önemli bir projeyi himayesine alarak, Kızılay'ımız ile 81 İl 81 Anaokulu projesini büyük bir oranda tamamlama noktasına getirdikleri için" ifadesini kullanan Özer, şu değerlendirmede bulundu:

"Aslında bu proje, yapılan anaokullarından ziyade girmiş olduğu o topluma vermiş olduğu mesajlar anlamında çok kıymetli proje. Yani buradaki verilen mesaj okul öncesi eğitimin ne kadar önemli olduğudur. Hanımefendi'nin kendisi öğretmen olduğu için eğitim kademelerinin içerisinde. Okul öncesi eğitim hakikaten en önemli eğitim aşamalarından bir tanesini oluşturuyor. Son 19-20 yıl eğitimde kitlesel dönüşümün yaşandığı bir döneme tanıklık ettik. OECD ülkelerinin 1950'li yıllarda eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarını yüzde yüzlere ulaştırırken maalesef bizim ülkemiz 70 yıl beklemek durumunda kaldı. Sadece 2000'li yıllardan sonra tüm illerde eğitimin tüm kademelerinde seferberlik ilan edilerek yeni okullar, derslikler yapıldı. İlkokuldan yüksek öğretime kadar tüm eğitim kademelerinde okullaşma oranlarında ciddi bir artış oldu. Ortaöğretimdeki okullaşma oranları yüzde 44'den yüzde 90'lara ulaştı. Yükseköğretimdeki net okullaşma oranı 2000'li yıllarda yüzde 14 iken yüzde 45'lere ulaştı. ve bu durumdan en fazla faydalanan sosyoekonomik olarak dezavantajlı kesimler oldu. Onların eğitime erişimi güçlendirilmiş oldu. Aynı zamanda eğitim daha demokratik hale getirildi. Başörtüsü engelinden katsayı uygulamasının oluşturmuş olduğu maliyetlere kadar, dil öğretiminde, seçmeli derslerdeki özgürleşme adımlarına kadar, bir taraftan eğitimde okullaşma oranları artırılırken diğer taraftan bu eğitimin daha demokratikleşmesiyle ilgili çok ciddi adımlar atılmış oldu."

Bakan Özer, okullaşma oranlarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Ağustos 2021 üç yaştaki okullaşma oranı yüzde 14'ler, dört yaşındaki okullaşma oranı yüzde 35'ler ve 5 yaştaki okullaşma oranları da yüz 78'ler seviyesindeydi. ve biz de bu dönemde artık bu eksikliği tamamlama ve nihayete erdirmek istedik. Hedef olarak üç bin yeni anaokulu, kırk bin yeni ana sınıfı yaparak, beş yaşındaki okullaşma oranını yüzde yüze, 4 yaşındaki okullaşma oranını yüzde 70'e ve 3 yaş okullaşma oranını da yüzde 50'ye çıkartma hedefiyle yola koyulduk. ve kısa sürede 86 yeni bağımsız anaokulunu yedi bin 500 ana sınıfını hizmete aldık. Altı ay gibi kısa sürede 5 yaştaki okullaşma oranını yüzde 78'den yüzde 90'a çıkarttık. İnşallah 2022 yılının sonunda da bunu yüzde yüze tamamlayacağız. Şu anda 3 bin yeni bağımsız anaokulu hedefinde 216'sının ihalesini yaptık. 2 bin 133 tanesinin de yatırım programına alınmasını sağladık. İnşallah geriye kalanlarda arsa bulundukça yatırım programına alarak 2022 yılında nihayetlendirmiş olacağız."

Edirne'ye müjdelerle geldiklerini belirten Özer, "Edirne'de 6 yeni anaokulunu hizmete alacağız. Gelinen noktada 11 ilde 5 yaşında okullaşma oranı yüzde 95'in üzerine çıktı. 29 il bunların 10'u büyükşehir belediyesi olmak üzere 5 yaş okullaşma oranı yüzde 90'ın üzerine çıktı. 360 ilçemizdeki 5 yaş okullaşma oranı yüzde 95'in üzerine çıktı ve 59 ilçede 5 yaş okullaşma oranı yüzde 100 oldu. İnanıyorum ki bu yılın sonunda artık hükümetimiz eğitimde son 19 yılda yapmış olduğu kitlesel dönüşümü ve eğitimin evrenselleşmesini okul öncesiyle de taçlandırılmış olacak." diye konuştu.

Bakan Özer, AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım'a hem Başbakanlığı hem de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı döneminde eğitime yaptığı katkılar nedeniyle teşekkür etti.

Özer, Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'a, Türk Kızılay'a katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.