Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, " Diyarbakır'da yaklaşık 550 milyonluk yatırımın yeni okul yapımı, yık-yap ve güçlendirme olarak devam ettiğini belirterek, "Mevcut yatırımlara ilave olarak 20 yeni ilkokul yapımına karar verdik. Bu ilkokullarımızın tamamında hem özel eğitim anaokulu hem de normal anaokulu olacak ve her biri en az 24 derslik olacak." dedi.

Bakan Özer, kentteki temasları kapsamında Valilikte düzenlenen "Diyarbakır Eğitim Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Toplantı sonrasında gazetecilere açıklama yapan Özer, Diyarbakır'a çok güzel müjdeli haberler i olduğunu söyledi.

"Diyarbakır'ımızda yaklaşık 550 milyonluk yatırımımız, yeni okul yapımı, yık-yap ve güçlendirme olarak devam etmekte. Öncelikle 20 yeni ilkokul yapacağız. Mevcut yatırımlara ilave olarak 20 yeni ilkokul yapımına karar verdik. Bunun 10'u Bağlar ilçemizde olacak. 5'i Kayapınar, 5'i de Yenişehir ilçemizde. Bu ilkokullarımızın tamamında hem özel eğitim anaokulu hem de normal anaokulu olacak ve her biri en az 24 derslik olacak." ifadelerini kullanan Özer, bu sayede üç ilçenin okul ihtiyacını büyük oranda yıl sonu itibarıyla karşılamış olacaklarını bildirdi. Özer, Hani ilçesine 60 yatak kapasiteli bir öğretmenevi kazandıracaklarını belirtti.

Kocaköy'de Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ne 30 yatak kapasiteli uygulama oteli yapacaklarını aktaran Özer, Bakanlık olarak tüm bu yatırımlara onay vereceklerini kaydetti.

Özer, yapılacak 20 yeni ilkokul bünyesinde özel eğitim ana sınıfı ve anaokulu da olacağını, ayrıca Bismil, Ergani ve Silvan ilçelerinde 3 yeni özel eğitim anaokulu yapılacağını ifade etti.

"4 BİLSEM daha kurup kapasiteyi yüzde 100 artırıyoruz"

Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel yetenekli öğrencilerin bilim ve sanat merkezlerinde (BİLSEM) yeteneklerini geliştirmek için ilave eğitim programları düzenlediğini, Diyarbakır'da 4 BİLSEM olduğunu kaydederek, "4 BİLSEM daha kurup kapasiteyi yüzde 100 artırıyoruz. Bunlar Yenişehir, Çınar, Silvan ve Sur ilçemizde olacak." diye konuştu.

Özer, hem Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları için hem de Milli Eğitim Bakanlığının ölçme değerlendirme için kullandığı elektronik sınav merkezleri olduğuna işaret ederek, Diyarbakır'da 2 elektronik sınav merkezi bulunduğunu bildirdi.

Bu tip sınav merkezlerinde temel önceliklerinin bu hizmetin erişilebilirliğini artırmak olduğuna dikkati çeken Özer, şöyle konuştu:

"Mümkün olduğu kadar vatandaşlarımızın bulunduğu lokasyonlarda merkezlere taşınmadan rahat bir şekilde bu sınav merkezlerine erişmesi birinci önceliğimizi oluşturmakta. Bu toplantımızda da 8 yeni elektronik sınav merkezi yapma, ildeki sayıyı 10 elektronik sınav merkezine çıkartma kararı aldık. İnşallah bunu da en kısa zamanda tamamlamış olacağız. Dolayısıyla Diyarbakır ziyaretimiz çok bereketli geçti. Mevcut yatırımlara ilave yeni yatırımlarla Diyarbakır'ımızdaki eğitimin kalitesini, eğitime erişilebilirliği, eğitim hizmetlerinin çeşitliliğini artırmak için Bakanlık olarak elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz"

Mesleki eğitimle ilgili Diyarbakır'a özel bir proje

Mesleki eğitimle ilgili Diyarbakır'a özel bir proje uygulayacaklarını kaydeden Özer, özellikle mesleki teknik eğitimde üretim kapasitesini artırma, öğrencilerin eğitim alırken asgari ücret kadar ücret alabilmelerini sağlamakla ilgili Diyarbakır'a her türlü desteği sunacaklarını belirtti.

Özer, birinci önceliklerinin Diyarbakır'da mesleki eğitim merkezlerinin çok güçlü hale gelmesi ve oradaki sektörle eşleşmenin çok güçlü bir şekilde gerçekleşip, kapasitenin artması olduğuna işaret ederek, "Bununla ilgili de önümüzdeki günlerde Bakanlıktaki genel müdür arkadaşlarımız Diyarbakır'a gelecekler, sahada yerel çalışmalar yapacaklar, hazırladıkları raporlara göre de yeni bir proje olarak Diyarbakır'da bunu uygulama imkanımız olacak." şeklinde konuştu.

"20 yeni okul, 83 milyon liralık yatırım yaptık"

Bu yatırımlar içerisinde 2-3 hafta önce yaptıkları ilave yatırımlardan hiç bahsetmediklerine işaret eden Özer, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Aslında 20 yeni okul, 83 milyon liralık yatırım yaptık. Okulların doğal gaz ihtiyaçlarının tamamını karşıladık ve yaklaşık 20 milyon liralık da mevcut okulların küçük ve büyük onarımlarıyla ilgili ödenekleri gönderdik. Yani Bakanlık, hükümet ve devlet olarak tüm imkanlarımızla Diyarbakır'ımızın yanındayız. Eksiklikleri hızlı bir şekilde giderme, kaliteyi artırma, daha iyi noktalara taşıma ile ilgili her türlü desteği vereceğiz. Yeni yatırımların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Toplantıya, Vali Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal, vali yardımcıları, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, İlçe Milli Eğitim müdürleri ve diğer ilgililer katıldı.