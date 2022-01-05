Son dakika haber... Bakan Özer, il eğitim değerlendirme toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu
Son dakika gelişmesine göre Bakan Özer, il eğitim değerlendirme toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, il eğitim değerlendirme toplantısı sonrası çıkışta açıklamalarda bulundu.
ŞANLIURFA (İHA) - Bakan Özer, il eğitim değerlendirme toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu
ŞANLIURFA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, il eğitim değerlendirme toplantısı sonrası çıkışta açıklamalarda bulundu.