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Son dakika haber... Bakan Özer, il eğitim değerlendirme toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Bakan Özer, il eğitim değerlendirme toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, il eğitim değerlendirme toplantısı sonrası çıkışta açıklamalarda bulundu.

ŞANLIURFA (İHA) - Bakan Özer, il eğitim değerlendirme toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu

ŞANLIURFA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, il eğitim değerlendirme toplantısı sonrası çıkışta açıklamalarda bulundu.

Son dakika haber... Bakan Özer, il eğitim değerlendirme toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu

Son dakika haber... Bakan Özer, il eğitim değerlendirme toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu

Son dakika haber... Bakan Özer, il eğitim değerlendirme toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu

Son dakika haber... Bakan Özer, il eğitim değerlendirme toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu

Son dakika haber... Bakan Özer, il eğitim değerlendirme toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu

Son dakika haber... Bakan Özer, il eğitim değerlendirme toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu

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