Milli Eğitim Bakanı Özer'den "Öğretmenlik Meslek Kanunu" paylaşımı Açıklaması - Haberler
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Milli Eğitim Bakanı Özer'den "Öğretmenlik Meslek Kanunu" paylaşımı Açıklaması

AA, Hamdi Çelikbaş - Güncel
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Milli Eğitim Bakanı Özer'den

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun eğitim alanında tarihi bir adım olduğunu belirterek, öğretmenler başta olmak üzere tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun eğitim alanında tarihi bir adım olduğunu belirterek, öğretmenler başta olmak üzere tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Özer'in Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin mesajı yer aldı.

Özer mesajında, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun eğitim alanında tarihi bir adım olduğunu vurgulayarak, "Öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm eğitim camiamıza hayırlı olsun. Bu tarihi adıma öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımız ve yüce Meclisimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel

Öğretmenlik Meslek Kanunu, Meclis Genel Kurulu, Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Güncel, Haber

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