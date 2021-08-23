Milli Eğitim Bakanı Özer, Bozkurt'ta selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu
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Milli Eğitim Bakanı Özer, Bozkurt'ta selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu

Milli Eğitim Bakanı Özer, Bozkurt'ta selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde hasar gören yerleşim birimlerinde incelemelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde hasar gören yerleşim birimlerinde incelemelerde bulundu.

Bozkurt Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Özer, Ezine Çayı'nın kenarındaki yıkılan apartmanların bulunduğu alanı dolaştı.

İlçe merkezinde selden etkilenen iş yerlerindeki çalışmaları inceleyen Özer, yolda gördüğü çocuklarla sohbet etti.

Bakan Özer, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini de dinledi.

Selde annelerini kaybeden 5. sınıf öğrencisi Hüseyin Efe Ergün ile 11. sınıf öğrencisi Sena Nur ve 8. sınıf öğrencisi Ela Nur Er kardeşlerin yanı sıra vefat eden öğretmen Duygu Çelikel'in eşi Tarkan Çelikel'in evlerine taziye ziyaretinde bulunan Özer, başsağlığı diledi.

Bakan Özer, Duygu Çelikel'in isminin, çalıştığı Bozkurt Anaokulu'na verilmesi için de gerekinin yapılmasını istedi.

Milli Eğitim Bakanı Özer, Bozkurt'ta selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu
Milli Eğitim Bakanı Özer, Bozkurt'ta selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu
Milli Eğitim Bakanı Özer, Bozkurt'ta selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu
Milli Eğitim Bakanı Özer, Bozkurt'ta selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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Milli Eğitim Bakanı Özer, Bozkurt'ta selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu - Haberler
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