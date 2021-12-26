MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ÖZER, BAŞKENT KULİSİ PROGRAMINA KONUK OLDU - Haberler
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ÖZER, BAŞKENT KULİSİ PROGRAMINA KONUK OLDU

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ÖZER, BAŞKENT KULİSİ PROGRAMINA KONUK OLDU
Habermetre - Haberler | Toplum

Milli Eğitim Bakanı Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek merkezi sınavın 5 Haziran 2022'de yapılacağını açıkladı.

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Milli Eğitim Bakanı Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek merkezi sınavın 5 Haziran 2022'de yapılacağını açıkladı.

KAYNAK: https://www. meb. gov. tr/mill-egitim-bakani-ozer-baskent-kulisi-programina-konuk-oldu/ haber /24919/tr

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