Milli Eğitim Bakanı Özer: "Bakanlığımızın kapıları herkese açık. Kamuoyunu yanlış yönlendirerek maksadını aşan, emrivaki şekilde yapılacak görüşme... - Haberler
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Milli Eğitim Bakanı Özer: "Bakanlığımızın kapıları herkese açık. Kamuoyunu yanlış yönlendirerek maksadını aşan, emrivaki şekilde yapılacak görüşme...

Milli Eğitim Bakanı Özer:
AA / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanı Özer: "Bakanlığımızın kapıları herkese açık. Kamuoyunu yanlış yönlendirerek maksadını aşan, emrivaki şekilde yapılacak görüşme talebini karşılamamız beklenmesin"

Milli Eğitim Bakanı Özer: "Bakanlığımızın kapıları herkese açık. Kamuoyunu yanlış yönlendirerek maksadını aşan, emrivaki şekilde yapılacak görüşme talebini karşılamamız beklenmesin"

Son dakika haberi | Milli Eğitim Bakanı Özer: 'Emrivaki görüşme talebini karşılamamız beklenmesin'

Son dakika haberi | Milli Eğitim Bakanı Özer: "Emrivaki görüşme talebini karşılamamız beklenmesin"

 Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun 'Saat 13.00'te oradayım' sözlerine Milli Eğitim Bakanı Özer'den yanıt: Emrivaki talebini karşılamamız beklenmesin

Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Saat 13.00'te oradayım" sözlerine Milli Eğitim Bakanı Özer'den yanıt: Emrivaki talebini karşılamamız beklenmesin

AA / Sefa Şahin - Son Dakika Haberleri

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