Milli Eğitim Bakanı Özer: "Bakanlığımızın kapıları herkese açık. Kamuoyunu yanlış yönlendirerek maksadını aşan, emrivaki şekilde yapılacak görüşme...
AA / Sefa Şahin - Haberler | Güncel
Milli Eğitim Bakanı Özer: "Bakanlığımızın kapıları herkese açık. Kamuoyunu yanlış yönlendirerek maksadını aşan, emrivaki şekilde yapılacak görüşme talebini karşılamamız beklenmesin"
Milli Eğitim Bakanı Özer: "Bakanlığımızın kapıları herkese açık. Kamuoyunu yanlış yönlendirerek maksadını aşan, emrivaki şekilde yapılacak görüşme talebini karşılamamız beklenmesin"
AA / Sefa Şahin - Son Dakika Haberleri
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