Milli Eğitim Bakanı Özer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'ı ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ı ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde "Ziyarette Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca çocuklara yönelik yürütülen hizmetler, eğitim çalışmaları ve iki bakanlık arasındaki iş birliği konuları ele alındı." ifadeleri yer aldı.

AA / İsmet Karakaş - Son Dakika Haberleri

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