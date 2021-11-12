Milli Eğitim Bakanı Özer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'ı ziyaret etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Özer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'ı ziyaret etti

AA / İsmet Karakaş - Haberler | Politika
Milli Eğitim Bakanı Özer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'ı ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ı ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ı ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde "Ziyarette Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca çocuklara yönelik yürütülen hizmetler, eğitim çalışmaları ve iki bakanlık arasındaki iş birliği konuları ele alındı." ifadeleri yer aldı.

AA / İsmet Karakaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet

Çok Okunan Haberler

title