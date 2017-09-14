2 Kritik Açıklama! Okul Saatlerinde Yetki Valide, Servislerle İlgili Yasa Değişikliği Gündemde

Milli Eğitim Bakanı, okul saatleriyle ilgili, "Valilere yetki verildi. Vali ilindeki duruma göre karar verecek." dedi, Ulaştırma Bakanı ise servis sorunlarıyla ilgili "Gerekirse yasa değişikliği yapacağız" dedi.

VALİLERE YETKİ VERİLECEK

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz okul saatleri için valiliklere yetki verildiğini, duruma göre karar vereceklerini söyledi.

BİR AÇIKLAMA DA ULAŞTIRMA BAKANI'NDAN GELDİ

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Ahmet Arslan ise, son günlerde gündemden düşmeyen servis sorunu ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Bakan Arslan, servislerle ilgili tüm sorunların çözülmesi için gerekiyorsa yönetmelik ve yasa değişikliği yapacaklarını açıkladı.