Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliğinden ayrıldı
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliğinden ayrıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliğinden ayrıldı
Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliğinden ayrıldığı bildirildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliğinden ayrıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Bakan Özer'in, 6721 Sayılı Kanun gereği Milli Eğitim Bakanlığını temsilen bulunduğu Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliğini, Bakanlık görevini devraldığı 6 Ağustos 2021 itibarıyla bıraktığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan

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