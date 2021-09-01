Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şırnak'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şırnak'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Bakan Özer, temasları kapsamında AK Parti Şırnak İl Başkanlığını ziyaret ederek İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve partililerle görüştü.

Daha sonra Cizre ilçesindeki İsmail Ebul-İz Bilim ve Sanat Merkezi'ni ziyaret eden Özer, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Merkezde eğitim gören çocuklarla yakından ilgilenen Özer, daha sonra merkez önünde toplu fotoğraf çektirdi.

Bakan Özer'e ziyaretinde, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin