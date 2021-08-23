Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 6 Eylül'de eğitim öğretimin başlamasıyla ilgili her türlü hazırlığımızı tamamlamış...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 6 Eylül'de eğitim öğretimin başlamasıyla ilgili her türlü hazırlığımızı tamamlamış bulunuyoruz.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 6 Eylül'de eğitim öğretimin başlamasıyla ilgili her türlü hazırlığımızı tamamlamış bulunuyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor