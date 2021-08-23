Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 6 Eylül'de eğitim öğretimin başlamasıyla ilgili her türlü hazırlığımızı tamamlamış...
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 6 Eylül'de eğitim öğretimin başlamasıyla ilgili her türlü hazırlığımızı tamamlamış...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: 'Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 6 Eylül'de eğitim öğretimin başlamasıyla ilgili her türlü hazırlığımızı tamamlamış...
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 6 Eylül'de eğitim öğretimin başlamasıyla ilgili her türlü hazırlığımızı tamamlamış bulunuyoruz.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 6 Eylül'de eğitim öğretimin başlamasıyla ilgili her türlü hazırlığımızı tamamlamış bulunuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 6 Eylül'de eğitim öğretimin başlamasıyla ilgili her türlü hazırlığımızı tamamlamış... - Haberler
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