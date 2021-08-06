Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "İlk önceliğim gerekli tüm tedbirleri alarak, okulları tıpkı pandemi öncesinde olduğu gibi yüz yüze eğitime hazır...
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "İlk önceliğim gerekli tüm tedbirleri alarak, okulları tıpkı pandemi öncesinde olduğu gibi yüz yüze eğitime hazır...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: 'İlk önceliğim gerekli tüm tedbirleri alarak, okulları tıpkı pandemi öncesinde olduğu gibi yüz yüze eğitime hazır...
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "İlk önceliğim gerekli tüm tedbirleri alarak, okulları tıpkı pandemi öncesinde olduğu gibi yüz yüze eğitime hazır hale getirmektir.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "İlk önceliğim gerekli tüm tedbirleri alarak, okulları tıpkı pandemi öncesinde olduğu gibi yüz yüze eğitime hazır hale getirmektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "İlk önceliğim gerekli tüm tedbirleri alarak, okulları tıpkı pandemi öncesinde olduğu gibi yüz yüze eğitime hazır... - Haberler
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