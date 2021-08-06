Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "İlk önceliğim gerekli tüm tedbirleri alarak, okulları tıpkı pandemi öncesinde olduğu gibi yüz yüze eğitime hazır...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "İlk önceliğim gerekli tüm tedbirleri alarak, okulları tıpkı pandemi öncesinde olduğu gibi yüz yüze eğitime hazır hale getirmektir.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "İlk önceliğim gerekli tüm tedbirleri alarak, okulları tıpkı pandemi öncesinde olduğu gibi yüz yüze eğitime hazır hale getirmektir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin