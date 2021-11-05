Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bursa'da ziyaretlerde bulundu

BURSA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Ak Parti Bursa İl Başkanlığını ziyaret etti.

Özer, Bursa Valiliğindeki değerlendirme toplantısının ardından Bursa Büyükşehir Belediyesine geçti. Burada Başkan Alinur Aktaş tarafından karşılanan Özer, şehirdeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra esnafı ve pazar alanını gezen Özer, yolda karşılaştığı öğrencilerle ve vatandaşlarla sohbet etti.

AK Parti Bursa İl Başkanlığına geçen Özer'i burada İl Başkanı Davut Gürkan karşıladı.

Bakan Özer, AK Parti Bursa milletvekilleri, ilçe başkanları ve parti üyelerinin de katıldığı basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.