Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bursa'da ziyaretlerde bulundu - Haberler
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bursa'da ziyaretlerde bulundu

AA / İsmail Özdemir - Haberler | Güncel
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bursa'da ziyaretlerde bulundu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti Bursa İl Başkanlığını ziyaret etti.

BURSA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Ak Parti Bursa İl Başkanlığını ziyaret etti.

Özer, Bursa Valiliğindeki değerlendirme toplantısının ardından Bursa Büyükşehir Belediyesine geçti. Burada Başkan Alinur Aktaş tarafından karşılanan Özer, şehirdeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra esnafı ve pazar alanını gezen Özer, yolda karşılaştığı öğrencilerle ve vatandaşlarla sohbet etti.

AK Parti Bursa İl Başkanlığına geçen Özer'i burada İl Başkanı Davut Gürkan karşıladı.

Bakan Özer, AK Parti Bursa milletvekilleri, ilçe başkanları ve parti üyelerinin de katıldığı basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bursa'da ziyaretlerde bulundu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bursa'da ziyaretlerde bulundu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bursa'da ziyaretlerde bulundu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bursa'da ziyaretlerde bulundu

AA / İsmail Özdemir - Son Dakika Haberleri
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