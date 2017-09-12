Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz: "Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2016 Yılı Kaza İstatistiklerine...

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz: "Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2016 yılı kaza istatistiklerine göre meydana gelen kazaların yüzde 98'i insan kaynaklıdır"

-"Gökten yıldırım düşmedikçe kazaların sebebi ne olursa olsun insan kaynaklıdır desek doğrudur"



ANKARA - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Trafik Güvenliği ve Karayolu Yolcu Taşımacılığı Çalıştayı'nda konuştu.