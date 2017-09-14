Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz:"'Müfredattan Atatürk çıkarıldı' her türlü doğru olmayan bir ifade. İstiyorlar ki toplumda sis perdesi olsun"



ANKARA - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, çıkan haberlere ilişkin,"'Müfredattan Atatürk çıkarıldı' her türlü doğru olmayan bir ifade. İstiyorlar ki toplumda sis perdesi olsun" dedi.