Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer, Tekirdağ'da mesleki eğitimde döner sermaye üretiminin 5 kat arttığını belirtti

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Tekirdağ'ın mesleki eğitimde çok güçlü bir noktaya geldiğini belirtti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Tekirdağ'ın mesleki eğitimde çok güçlü bir noktaya geldiğini belirtti.

Özer, Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleşen değerlendirme toplantısında yaptığı açıklamada, Bakanlığın mesleki eğitimde eğitim, üretim, istihdam çevrimini güçlendirmek için son yıllarda çok önemli adımlar attığını, bu adımların sonunda sahada çok önemli dönüşümler yaşanmaya başlandığını söyledi.

Tekirdağ'ın mesleki eğitimde oldukça güçlü bir noktaya geldiğini ifade eden Özer, şunları kaydetti:

"Tekirdağ'da mesleki eğitimi güçlendirmek için her türlü desteği sağlıyoruz. Tüm arkadaşlarımız yoğun çaba içerisindeler. Sektörle işbirliklerimizin ölçeği giderek büyüyor. Öğrencilerimizin mesleki eğitime yönelimleri de artmaya başladı. Okullarımızın altyapı ve atölye eksikliklerini giderdik. Tekirdağ'da uygulamalı eğitim için çok önemli olan döner sermaye kapsamında yapılan üretim miktarı da oldukça arttı. Örneğin, döner sermaye kapsamında Tekirdağ'da mesleki eğitim okullarımızda yapılan üretimden elde edilen gelir 2017 yılında 2 milyon iken bu miktar Kovid-19 salgınına rağmen 2020 yılında 10,7 milyon liraya yükseldi. Yani Tekirdağ'da mesleki eğitimde üretim kapasitesi son üç yılda beş kat arttı."

-Türkiye'de N95 maske makinesi Tekirdağ'da üretildi

Kovid-19 salgını ile mücadele günlerinde mesleki eğitimde üretim kapasitesini toplumun ihtiyaçlarını karşılamak üzere harekete geçirdiklerinin altını çizen Özer, şöyle devam etti:

"Tekirdağ'da mesleki eğitim özellikle Kovid-19 salgını ile mücadele günlerinde inanılmaz bir performans gösterdi. Maskeden dezenfektana, yüz koruyucu siperlikten tek kullanımlık önlük ve tuluma kadar ihtiyaç duyulan hemen hemen tüm ürünler üretilebildi. Bu süreçte ilkler de yaşandı. İlk N95 maske makinesi Hatay ile birlikte Tekirdağ'da üretildi. Türk tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde N95 maske makinesi üretilerek birçok ilimize gönderildi. Tüm bu gelişmeler Tekirdağ'da mesleki eğitimin geldiği noktayı göstermesi açısından son derece önemli başarılar.

Mesleki eğitimde patent, faydalı model, tasarım ve marka tescilini artırmak için AR-GE merkezleri kurduk. Bu kapsamda Tekirdağ'da da alanında güçlü Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde AR-GE merkezi kurduk. Bu merkezimizde özellikle antiviral, antibakteriyal kumaş üretimi konusunda AR-GE çalışmalarına odaklanıyoruz. Bu kapsamda AR-GE merkezimizin projesini kabul ettik ve projeye gerekli finansman desteğini sağladık."

Başarı kazanmada ortak hareket etmenin önemli olduğunavurgu yapan Özer, destekleri nedeniyle TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Vali Aziz Yıldırım'a, milletvekilleri, belediye başkanları, oda başkanları, hayırseverlere, sektör temsilcilerine teşekkür etti.

Özer, Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ve çalışma arkadaşlarını da kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman