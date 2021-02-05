Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer, Şile Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti Açıklaması

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, savunma sanayisi alanında donanımlı insan gücü yetiştirmek amacıyla açılış hazırlıkları süren Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

???????İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Müdürlük, Şile Belediyesi ile Repkon Makina ve Kalıp Sanayi Ticaret Anonim Şirketi arasında imzalanan mesleki eğitim iş birliği protokolü kapsamında açılacak Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde hazırlık çalışmaları devam ediyor.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, savunma sanayisi alanında sektörün ihtiyacına yönelik donanımlı insan gücü yetiştirmeyi hedefleyen liseyi ziyaret etti.

Savunma sanayisi alanında sektörün ihtiyacına yönelik donanımlı insan gücü yetiştirmek için çok kapsamlı çalışmalar yapıldığını belirten Özer, mesleki ve teknik eğitim kurumlarının sektörün taleplerini karşılamada çok büyük katkılar sağladığını vurguladı.

Açılacak meslek lisesinin önemine değinen Özer, "Mesleki ve teknik eğitimde sektörün iş gücü ihtiyacına cevap verebilecek niteliğe sahip, gelişen teknolojiye hızla ve etkin şekilde uyum sağlayabilen bir yapıyı tam anlamıyla hayata geçirebilmeyi amaçlıyoruz. Hiç kuşkusuz bu süreçte paydaşların planlama ve karar alma süreçlerine aktif şekilde katılması çok önemli. Mesleki eğitim, artan cazibesi ve öğrenci kalitesiyle de birçok alanda toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir yapıya kavuşturuldu." değerlendirmelerinde bulundu.

"Mesleki eğitim kurumlarımızı daha ileriye taşımak için seferber olacağız"

Özer, okulda üretimin sanayi ile buluşması açısından İstanbul'u çok önemsediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bugünkü adım da İstanbul'da sanayi savunma sanayisinin gelişmesi için çok önemli. Milli Eğitim Bakanlığı olarak da tüm aşamaları baştan sona takip edeceğiz. Savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünü birlikte yetiştireceğiz. Öğrencilerimiz buradan mezun olduktan sonra çalışmaya, yükseköğretime devam edecekler. Yükseköğretimden sonra ülkemizin savunma sanayinin gelişmesi ve yeni inovasyonlarla ilgili atılımlarda yer alacaklar. Şehrimizin üreten okullardan tematik okullarımıza mesleki eğitim ile güçlü birlikteliği, ülkemiz için de kritik öneme sahip. İlimizdeki çalışmaları memnuniyetle gözlemliyorum. Mesleki eğitim kurumlarımızı bu noktadan daha da ileriye taşımak için hep beraber seferber olacağız."

İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve ekibinin sürece büyük katkı sağladığını aktaran Özer, "İstanbul'da mesleki eğitimle ilgili geçmişe göre çok ciddi bir dönüşüm yaşandı. Arkadaşlar gece gündüz demeden sektörün hizmetkarı olacak şekilde sektörün talep ettiği nitelikli insan gücünü yetiştirmek için çalışıyorlar. Şu an burada onlardan bir tanesini konuşuyoruz. Bu konuda üzerimize düşen neyse yapacağız. Zaten mesleki eğitim, gücünü bundan alacaktır." ifadelerini kullandı.

"Okulumuz savunma sanayimizin teknik eleman ihtiyacını en üst düzeyde karşılayacak"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer, Türkiye'de nitelikli iş gücünü artırarak ekonomiyi ve sosyal kalkınmayı desteklemek istediklerini bildirdi.

Böylesi kapsamlı okulların kendilerini daha da heyecanlandırdığını ifade eden Özer, "Çünkü savunma sanayimiz dünyada öncü noktada. O zaman savunma sanayisinin teknisyen altyapısını yetiştirmek gerekiyor. Bu tip projeleri başlatmak kadar başarılı bir şekilde sürdürebilmek de büyük önem arz ediyor. Bakanlığımız tüm imkanlarını bu okulumuzda kalitenin artması için seferber edecek. İnanıyorum ki okulumuz savunma sanayimizin gereksinim duyduğu teknik eleman ihtiyacını en üst düzeyde karşılayacak ve diğer okullarımız için de rol model oluşturacaktır." açıklamasını yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da mesleki eğitimde kurumsal iş birliği ile hareket etmenin önemine değinerek, 2023 Eğitim Vizyonu ile Türkiye'deki mesleki eğitimin çok geliştiğini ve bu süreçte sektör temsilcilerinin desteğinin çok değerli olduğunu belirtti.

Yazıcı, "Meslek liselerimizin hak ettiği yere gelmesi durumunda ülkemizin savunma sanayisinin daha da gelişeceği çok açık. Şile ilçemizdeki okulumuz savunma sanayimize yeni bir soluk katacak." ifadelerini kullandı.

Okulun son durumu ve imkanlarının ele alındığı ziyarette, Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan Gür ile Repkon Makina ve Kalıp Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ayet Azer Aran ile bazı yetkililer yer aldı.

Hazırlıkla beraber 5 yıl eğitim verilecek

Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öncelikli olarak Repkon AŞ bünyesinde eğitim verecek. Akabinde okul için tahsis edilen arazide, hayırsever tarafından yapılacak olan 20 derslikli yeni okul binası ve 200 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdunda eğitim faaliyetlerine devam edecek.

Savunma sanayisi odaklı okulda; makine ve tasarım teknolojileri alanı, savunma mekanik sistemleri dalı ile endüstriyel otomasyon teknolojileri alanı programları olacak. Böylece öğrencilerin teknoloji üreten, nitelikli bireyler olarak yetiştirilmesi hedefleniyor.

"Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" ismiyle açılacak okulda eğitim, hazırlık sınıfıyla beraber 5 yıl olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu