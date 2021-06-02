Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer, Gaziantep'teki LGS hazırlıklarını inceledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer, Gaziantep'teki LGS hazırlıklarını inceledi

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer, Gaziantep'teki LGS hazırlıklarını inceledi
Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, 6 Haziran'da gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ilişkin Gaziantep'teki hazırlıkları inceledi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, 6 Haziran'da gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ilişkin Gaziantep'teki hazırlıkları inceledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Özer, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve ilçe müdürleri ile toplantı yaptı.

Toplantıda Özer, katılımcılara sınava ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Şehitkamil ilçesindeki Servi Erdemoğlu Ortaokulunu ziyaret eden Özer, buradaki sınavla ilgili tedbirleri inceledi.

Özer ayrıca, Vali Davut Gül ile de bir araya geldi.

Açıklamada, Gaziantep'te 45 bin 743 öğrencinin katılacağı sınav için okullarda gerekli sosyal mesafe düzenlemelerinin yapıldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

İlkokul ve ana sınıflarında yüz yüze eğitim başladı
İlkokul ve ana sınıflarında yüz yüze eğitim başladı
Son Dakika: 2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri 18 Haziran'da verilecek
Son Dakika: 2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri 18 Haziran'da verilecek
Milli Eğitim Bakanlığı, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda yüz yüze eğitime yarından itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak...
Milli Eğitim Bakanlığı, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda yüz yüze eğitime yarından itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Beren Saat Seda Sayan Kenan Doğulu Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Ergin Ataman Nihat Özdemir Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer, Gaziantep'teki LGS hazırlıklarını inceledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 15:06:58. #1.16#

title