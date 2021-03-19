Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer GSO-MEM'i ziyaret etti
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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer GSO-MEM'i ziyaret etti

19.03.2021 00:57 | Son Güncelleme: 19.03.2021 00:57
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer GSO-MEM'i ziyaret etti

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, beraberindeki heyetle birlikte GSO Mesleki Eğitim Merkezi'ni (GSO-MEM) ziyaret ederek, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve yönetim kurulu üyeleri ile mesleki eğitim konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, beraberindeki heyetle birlikte GSO Mesleki Eğitim Merkezi'ni (GSO-MEM) ziyaret ederek, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve yönetim kurulu üyeleri ile mesleki eğitim konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ile ilçe milli eğitim müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda GSO-MEM'de yürütülen projeler ve ortak çalışmalar üzerinde duruldu. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, toplantıda yaptığı konuşmasında, meslek liselerini cazip hale getirmek için gayret gösterdiklerini belirterek, mesleki eğitim merkezlerinde, öğrencilere ve kursiyerlere verilen eğitim kalitesinin önemine işaret etti.

Özer, meslek lisesi öğrencilerinin uygulama konusunda yetkin olmaları gerektiğine vurgu yaparak, "Bu anlamda hem öğrencilerimiz hem de işveren için önemli adımlar atıyoruz. Mesleki eğitimi cazip hale getirmek için Bakanlık olarak mesleki eğitim merkezlerine lise diploması verme hakkı verdik" dedi.

Mesleki eğitimde Gaziantep'in geldiği noktanın oldukça iyi olduğunu belirten Özer, sektörlerin nitelikli işgücü istediğini karşılayabilmek için Gaziantep'e farklı bir model uygulanabileceğini ifade etti.

GSO olarak eğitime çok büyük önem verdiklerini ve Gaziantep'in de buna ihtiyacı olduğunun altını çizen GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de, "Gaziantep, diğer şehirlere benzemiyor; çünkü burası yaklaşık 150 iş kolunda üretim yapan bir şehir. Teknik bilen ve nitelik kazanmış insanlara ihtiyacımız var. Bu ihtiyaçtan dolayı girişimde bulunarak mesleki eğitim merkezimizi kurduk. Üstelik Gaziantep'in nitelikli insana olan ihtiyacı daha da arttı ve artıyor. Çünkü Gaziantep üreten ve ürettiğini ihraç eden bir şehir" şeklinde konuştu.

"Mesleki eğitim çalışmalarımıza daha da hız kazandırmamız gerekiyor" diyen Ünverdi, "Mesleki eğitim meselesi memleket meselesidir diyoruz. Gençlere daha çok fırsat vermemiz lazım ve bu konuda daha farklı modeller geliştirmemiz gerekiyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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